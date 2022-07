Hasta septiembre no habrá mesa de cereales

La Lonja de La Mancha como cada jueves se reunía esta semana, en la que la incertidumbre de los precios del cereal se ha monstrado en los mercados internacionales, y en las cotizaciones de las Lonjas Españolas, la tendencia ha sido a la repetición, nos cuenta esta semana el presidente de la Lonja, Jorge Navarro.

Audio













En general las bajadas han sido generalizadas o repeticiónes, salvo el trigo Chamorro que ha cotizado 5 euros más que la semana pasada.

En Leguminosas repeticiones, igual que en la mesa del ovino para todas las categorias.

En la mesa de la leche, que como último jueves de mes se reunía esta semana, las cotizaciones para leche de oveja manchega D.O, sin D.O y leche de cabra, han aumentado en 12 céntimos de euro. Precios que regirán has finales de agosto.

Hasta septiembre no volverá a reunirse la mesa de los cereales

Así lo acordaban este jueves, productores y operadores, esperando un tiempo para ver si la volatilidad de los mercados internaciones se asienta. Por tanto, durante todo el mes de agosto no se celebrará mesa de los cereales, pero si el resto.

La Mesa de los Frutos Secos se reabrirá a finales de agosto, una vez que se empiece a comercializar la nueva cosecha que arrancará en una semana aproximadamente en la zona sureste de la provincia.

La sequía mermará las producciones de vid y olivo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La ausencia de lluvia, prácticamente desde mayo, está haciendo mella en los cultivos de vid y olivo, provocando la falta de crecimiento en los frutos que en muchos casos ya aparecen secos.

Si continúa sin llover, y las altas temperaturas que se vienen registrando persisten, la cosecha de uva y aceituna, se verá gravemente comprometida, asegura Jorge Navarro.