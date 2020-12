Alicia Martínez y Miguel Yeste te explican qué es #ADNAlbacete

Sentirse de Albacete, haber nacido aquí o vivir en esta provincia es un privilegio. Somos una sociedad acogedora, solidaria y luchadora. Con mucho talento que derramamos en todo lo que hacemos y allí donde trabajamos, porque nuestros proyectos tienen corazón, tienen nuestra seña de identidad.

Los albacetenses somos generosos, nos encantar vivir y disfrutar nuestras tradiciones, pero si algo nos diferencia, es que nos encanta compartirlas con todas las personas, lleguen de donde lleguen. Somos bondadosos de nacimiento y nos sentimos únicos por nuestra forma de entender la vida.

Nuestro carácter pone por delante el trato humano y cercano, las personas y los sentimientos que demostramos en cada paso que damos. Somos gente de bien que no necesita decirlo, se conforma con demostrarlo.



Sabemos lo que es el viento y hemos aprendido a sacarle partido, a movernos con cada soplo aire.

Conocemos el frío extremo, y lo disfrutamos, pero también salimos a brillar con cada rayo de sol y de calor.

Tenemos mucho arte… casi tanto como navajas y ambas cosas, las hemos repartido por el mundo, llevando Albacete por cada rincón.

Nuestra gastronomía es tan rica que empieza en el mejor queso y el mejor vino para llegar hasta las estrellas de la cocina.



Nuestra habla castellana, los cientos de dichos y palabras ya hicieron grande la lengua de Cervantes y año tras año este diccionario se amplía, con esas palabras que solo los albaceteños entendemos.



Nuestras ferias y fiestas con la devoción y el toro, son únicas porque nuestra forma de vivirlas las convierte en irrepetibles.



ADN Albacete es concentrar en tres siglas todas las cosas que hacen que no queramos ser de ningún sitio más que de esta provincia.



ADN Albacete es todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos.



ADN Albacete es el sentimiento de sentirse albacetense.



Si has leído esto y en algún momento has sentido una emoción, algún pelito de punta o incluso una lagrimita asomando, sin duda tienes ADN Albacete.



ADN Albacete es tú forma de vivir nuestra provincia…



El grupo COPE quiere impulsar desde sus emisoras en la provincia y sus canales digitales esta iniciativa que nos sirva de acicate y ánimo a todos los ALBACETENSES que habitualmente NO hablan de sus logros, y para que tengan un lugar público donde expresar el orgullo de haber nacido aquí, de vivir en esta provincia o de dejarse la piel por ella.



Poco a poco en grupo COPE va a intentar, con una programación especial para toda la provincia, darle vida y difusión a esta iniciativa ADN Albacete, porque pensamos que la verdad y las cosas buenas prevalecen, y tenemos la obligación de contarlas, a través de las ondas, porque tú y lo que haces, es importante.



Si quieres ser parte de esta iniciativa ponte en contacto con nosotros en adnalbacete@cope.es y cuéntanos como crees que puedes colaborar, estaremos encantados de atenderte y buscar la mejor forma de integrar tu colaboración en esta campaña que tiene a los albaceteños por bandera.



Si quieres compartir ADN con los tuyos puedes compartir este articulo o artículos sucesivos que iras encontrando en la web de COPE Albacete o también puedes usar el hashtag #adnalbacete.

El grupo COPE en Albacete cuenta con Cadena 100, Rock FM y Megastar como emisoras musicales y COPE como emisora generalista con cobertura en toda la provincia. El grupo suma mas de 70.000 oyentes y a todos queremos llegar con esta campaña que pretende recoger en ADN Albacete lo mejor de cada uno de los albacetenses.