El ADN albaceteño de... José Baños

No son pocas las veces en las que caemos en el desánimo ante circunstancias adversas, económicas, sociales, sanitarias, políticas. Quizás, por ello, cuando personas, físicas y jurídicas, llevan a cabo iniciativas para animar, salir adelante, destacar lo bueno que tenemos, sin duda alguna, es de agradecer. Y eso es lo que uno de Bullas, murcianico de nacimiento y albaceteño de adopción, quiere expresar en estas líneas.

Agradecimiento a COPE Albacete por la iniciativa, casa en la que colaboro desde hace más de una década y agradecimiento a todos los que se han ido incorporando desde su origen hasta el día de hoy. Las cosas no siempre son sencillas y el esfuerzo tiene su recompensa.

Desde que allá por noviembre de 1989 llegué a esta ciudad por motivos laborales y que hasta ese momento para mí era de paso o de breve parada en mi camino hacia Daimiel, Albacete era una ciudad desconocida. Ahora llevo ya 31 de los 54 años de mi vida y doy gracias de haberme asentado aquí por muchos motivos.

El primero, sin duda, por sus gentes. Cuando uno dice que no hay problema alguno en integrarse y en que te acepten en un lugar como es Albacete, en mi caso, es un hecho evidente e incontestable.

Y ello se ve claramente en uno de los eventos que ya no sólo los de Albacete ciudad esperan cada mes de septiembre, en honor a la Virgen de los Llanos, como algo fundamental. Me refiero a Albacete y su FERIA, con mayúsculas, diez días de efervescencia total, donde los de Albacete y los foráneos comparten cultura, diversión, religiosidad y gastronomía. Unas viandas gastronómicas y platos típicos que son un verdadero deleite para el paladar y de los que no habíamos oído hablar los que veníamos de fuera.

Y qué decir de sus emprendedores, ya no sólo de sus navajas y cuchillos, cuyas empresas han constituido y lo siguen haciendo una de las cunas de la cuchillería a escala nacional e internacional; sino también en la actualidad de otras actividades desarrolladas en los diferentes parques empresariales, científicos y tecnológicos.

Pero Albacete no es sólo su capital. La diversidad geográfica, paisajística, cultural, turística, patrimonial y demográfica que hay a lo largo y ancho de sus ochenta y seis municipios constituyen, sin duda, un atractivo para quien busque experiencias de diversa naturaleza.

José Baños Torres

Colaborador COPE

Doctor en Economía y profesor titular UCLM