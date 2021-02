El ADN Albacete de... José Fidel López

Hubo una época no demasiado lejana en la que hablar de la pertenencia a un territorio podía entenderse sólo como algo peyorativo, chovinista o nacionalista. Y todavía hoy en día hay quienes hacen bandera de ese arquetipo engañoso. Sí, porque hacer gala de la ciudad, de la provincia, de la región… de uno no debe entenderse como algo excluyente de cara al foráneo, sino como un adorno incluyente del que, por cierto, los albaceteños debemos sentirnos más que orgullosos.

Hace años, muchos, que un personaje más que querido de esta tierra, el director de cine José Luis Cuerda, me abrió la mente en este sentido. Elevar a categoría de hito cultural nuestros ademanes en este país de tanto talento con la mítica película ‘Amanece que no es poco’ me hizo sentir cierta altanería y sacar pecho a propósito de cómo somos y comportamos. La manera en la que nos tomamos la vida nos hace valedores de la condición de buenas personas. Autoestima, responsabilidad, gratitud, respeto, precaución, generosidad, alegría, compromiso, solidaridad, coraje, empatía, creatividad, decisión, persistencia, dignidad, amistad, justicia, lealtad y sentido del humor, por supuesto, son, a vuela pluma, algunos de los sustantivos que nos visten. Así lo creo. Y no está de más que de vez en cuando nos lo digamos a nosotros mismos.

Albacete es una tierra de acogida. Nuestro enclave geográfico nos convirtió en cruce de caminos. Y nuestro ADN es fruto de esa suma de caracteres de aquí y de allá. De otra manera, sería imposible que hubiéramos construido a base de tradición y labor una Feria como la que tenemos, epicentro festivo de este país que nos permite lucir cierta vanidad.

Coincidirán conmigo que con este ADN nuestro nadie se puede sentir marginado. Aquí, el que viene, suma. No resta. Y por si acaso alguien tiene dudas, les recuerdo lo que el Papa Francisco afirmó en una ocasión: “No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo”. Pues ya saben, disfruten de su ADN. Es único.

José Fidel López Zornoza

Periodista y colaborador COPE