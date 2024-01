¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para seguir viendo la tele a partir del 14 de febrero?

Supongo que a estas alturas ya hayas escuchado que en los próximos días desaparecerán todos los canales de la televisión que emitan en SD, con una calidad inferior al HD (Alta Definición de 720 ó 1080 píxeles). Esto es debido a una normativa gubernamental publicada en el BOE en 2019, con fecha límite para el 1 de enero de 2023, pero que el Gobierno de España finalmente prorrogó hasta la fecha exacta del 14 de febrero de 2024.

Pues bien, quizá no sepas exactamente si este "apagón" televisivo te afectará en tu casa o no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que comprar una nueva televisión? ¿Qué sucede si vives en un hogar unifamiliar? ¿Y en un bloque de pisos? ¿Habría que cambiar la antena? COPE Cantabria quiere dar respuesta a todas las dudas que pueden surgir, y para ello se puso en contacto este martes 30 de enero con la antenista Susana Díaz, de Sateld.

Puedes escuchar la entrevista de "Mediodía" COPE Más Cantabria pinchando debajo de la fotografía .

Lo primero que quiere dejar claro Susana es que, en una amplísima mayoría, todos podremos seguir viendo la televisión sin ningún tipo de problema: "En el 98% de los casos, el 14 de febrero no nos quedaremos sin ver la tele. Lo que van a hacer es cortar la señal de los canales en emisión estándar, para dejar solo los de Alta Definición, que en muchos casos llevan conviviendo con nosotros varios años y ya los tenemos sintonizados. Si nos fijamos, en la 'mosca' donde viene el logo del canal que estamos viendo, ya especifica que está emitiendo en 'HD' o en 'SD'".

CANALES QUE NO EMITEN AÚN EN HD:

Pero, ¿qué sucede con los canales que todavía no gozan de la calidad de Alta Definición? ¿Se dejarán de ver o automáticamente cambiarán a HD? Díaz, en este punto, matiza dos cuestiones: “Lo primero es que las antenas que tenemos en la actualidad, valen todas, tanto en casas individuales como pisos comunitarios; no hay que hacer ningún tipo de modificación. Las redes de cableado son válidas también”.

“Respecto a las televisiones, el 98% están preparados para recibir la señal en HD; si por lo que sea hay canales que aún no emiten en Alta Definición, que son los menos, lo único que habría que hacer es resintonizar la televisión. Los que no tengan la calidad mínima exigida, aparecerán en negro, por lo que tendríamos que eliminarlos para que no ocupen un espacio innecesario. Después, ya con los canales en HD sintonizados, solo tendríamos que ordenarlos a nuestro gusto”.

¿RESINTONIZAR AHORA O EL 14 DE FEBRERO?

Una duda que surge es si, para resintonizar la televisión, habría que esperar al 14 de febrero o no. Para la antenista, ya se puede realizar esta operación: “No hay que esperar, lo podemos hacer en cualquier momento, lo único hay que fijarse en quedarnos con los canales que marcan 'HD'. No hay que pagar nada, solo resintonizar”.

¿QUÉ PASA CON LOS TELEVISORES ANTIGUOS?

Por tanto, solucionadas las dudas con las televisiones “modernas” que aceptarán sin problemas la emisión en HD, ¿qué sucede con ese 2% de televisores que no están preparados para poder recibir la nueva señal? Susana tiene dos opciones, siendo la primera obvia: “Comprar un nuevo televisor. Después, lo que también se puede hacer siempre que la televisión tenga una salida de HDMI, es unirle un receptor externo y problema solucionado. El 90% de las televisiones tienen esa entrada HDMI, y para poder ver los canales en HD habría que comprarlo. El precio ronda entre los 30 y 50 euros, y se pueden adquirir en cualquier tienda de electrónica”.

Quizá haya familias que, por apreturas económicas, no se puedan permitir la compra de un nuevo televisor. ¿Habrá ayudas estatales o un plan para favorecer el cambio de televisión? Díaz, de momento, no cree que se lleve a cabo una campaña o subvención de este tipo: “En principio, a fecha de hoy no hemos visto o recibido ningún comunicado donde se hable de ayudas. Pero no quiere decir que no se haga en el futuro...”.