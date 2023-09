Los padres hablan ante el escándalo de El Astillero: "Queremos que todo se aclare lo antes posible"

Amanecía con un mar de dudas este lunes en Astillero, donde decenas de padres se acercaban al Colegio San José a dejar a sus hijos en clase, como cada día. No era un día fácil después de que en las últimas horas se conociera, lo que puede derivar en un escándalo de grandes dimensiones para los alumnos más mayores del centro.

Para contextualizar, se han presentado hasta ahora dos denuncias distintas que acusan de la distribución de al menos dos chats de diferentes grupos de Whatsapp. En uno de ellos habría hasta veinticuatro adolescentes, todos ellos pertenecientes a la clase de cuarto de la ESO, aunque varios de ellos eran también antiguos alumnos. El otro grupo, contaba con integrantes de un equipo deportivo; en este último, los administradores del chat, habría permitido la entrada a adultos que se habrían insinuado sensualmente a un menor.

Dentro de ese chat, se habrían localizado también amenazas a una niña de quince años, cuya familia ha presentado una denuncia. La joven salió de uno de los grupos tras protestar por encontrar vídeos de contenido pornográfico, algo que ha podido corroborar la Cadena COPE tras confirmarlo la Guardia Civil.

En ese grupo, la administradora decidió expulsar a quienes enviaban ese material de índole pedófila, uno de ellos amenazando a las chicas. La historia no queda ahí, puesto que la madre de una de las adolescentes, solicitó a los profesores que el niño en cuestión no se acercara a su hija, algo que no se estaba cumpliendo. Ante este temor, la joven permaneció varios días en su casa.

Este acoso iba acompañado en muchas ocasiones de insultos y referencias sexuales a otros niños, también con alusiones sexuales. Por el momento la benemérita se encuentra investigando estas causas, por lo que en este lunes la Cadena COPE ha decidido acercarse a ese centro escolar de Astillero para conocer la opinión de los padres que ahí llevan a los niños y niñas.

"Queremos que todo se aclare"

Eran muchos los padres que recibían a los medios de comunicación con distancia y hostilidad, aunque otros querían mostrar su opinión ante una cuestión que podría afectar de manera indirecta a muchos adolescentes del colegio. Reiteraban, eso sí, la confianza plena en el centro, y una de las peticiones principales era que se aclarara de una vez esta problemática que hoy ha hecho que la llegada a clase de los niños sea excepcional.

Por el momento la investigación sigue su curso y no se conocen detalles, aunque todo parce apuntar a que durante los próximos días se pueden producir avances y que trascienda, de esta manera, alguna noticia que pueda llevar a investigar a algunos individuos. el consejero de Educación, Sergio Silva, muestra su apoyo y transparencia a las familias, y se pone a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones que consideren pertinentes.