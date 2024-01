Establecimientos hosteleros y comercios en peligro por los estafadores: "colgar la llamada"

Los estafadores se identifican como gestores, empresas de envío o distribuidoras informando de pagos pendientes que se tienen que abonar con urgencia.

DOS VARIENTES

1)Por una parte, se pueden hacer pasar por gestor del comercio e indican al empleado que recibe la llamada, que su superior tiene conocimiento de dichos pagos urgentes y que da permiso a que se realicen con dinero de la recaudación. "En principio te tienen entretenido en el teléfono y te piden tu teléfono móvil para que no puedas hablar con tu jefe o encargado para confirmar que esto es verdad o no", explica la portavoz de la policía, Elena Bellota.

Además, los estafadores utilizando las redes sociales consiguen el nombre, apellido y datos del encargado o jefe del negocio. "Ahora en internet viene toda la información. Hacen bien su trabajo, buscan información, teléfono del comercio y eso al empleado le da más credibilidad, unido a que el estafador le apremia para que lo haga con urgencia".

Ante el temor de causar daño al negocio, los empleados acceden a realizar el pago mediante compra de tarjetas de prepago de venta en diferentes establecimientos, como estancos, con códigos de activación que se envían en el momento a través de fotos."Pueden pedir en efectivo, que hagas transferencias, pero últimamente están haciendo mucho lo de las tarjetas prepago (tipo de tarjetas de distintas plataformas, de videojuego, televisión, videos online), el empleado hace foto de la tarjeta y entonces ellos la activan", explica la portavoz de la policía.

2) La otra variante es la de realizar llamadas haciéndose pasar por una empresa de envíos o un distribuidor. En esta ocasión, comunican al empleado que va a recibir la mercancía, pero que debe realizar el pago inmediato, fingiendo estar en línea con el jefe o encargado del establecimiento que autoriza la operación.

"Es telefónico también y están dando los datos de tu jefe y diciéndote que es una empresa, dándote incluso el albarán, lo que hace confiar al empleado. Algunos incluso han dado dinero de su cuenta, ya que ellos te apremian", asegura Elena.









RECOMENDACIONES

Ante la incidencia de este tipo de estafas en la región, la Policía Nacional recomienda "Que el empleado se lo tome con calma. Lo primero sería colgar la llamada, que no pasa nada, que no se tarda nada en llamar a tu jefe y saber si es cierto o no. Que no se realice ningún pago ni se facilite información bancaria"Una empresa de mensajería u organismo nunca va a exigir el pago de dinero mediante bitcoins o tarjetas virtuales.

Por último, ante cualquier duda o sospecha, se debe contactar con la Policía Nacional e informar de todos los datos que recuerde, como teléfonos o cosas que le han dicho o pedido.