¿Necesarios dos calendarios escolares en Cantabria": según FAPA sería lo idóneo

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAPA) se vuelve a mostrar disconforme con el calendario escolar propuesto y quieren que se escuchen sus propuestas.

En Cope su presidente, Jose Manuel Torre, mantiene que "la mesa sectorial no tienen ninguna potestad para aprobar el calendario y que únicamente es la consejería quien puede hacerlo". Quieren dar un voto de confianza al nuevo Gobierno y por eso esperan que sus ideas sean tenidas en cuenta.

Han enviado sus propuestas a la consejería, incluyendo 7 u 8 cuestiones principales. Una de ellas se refiere a la semana no lectiva de Semana Santa. "Pretendemos que sean los 3 días anteriores a jueves y Viernes Santo y que los otros dos se pongan el día 2 de mayo y otro al final de curso". Para la FAPA esto permitiría organizarse mejor a las familias y para el alumnado, ya que solo se rompe una semana de clase y en Bachillerato se ganaría un día más de clase porque su curso no acaba cuando dice el calendario, sino en mayo con la EBAU, asegura su presidente.

Asimismo, FAPA propone la eliminación de la jornada reducida de junio y septiembre, dado que se trata, a su juicio, de una medida "obsoleta" y "sin ningún tipo de valor pedagógico" que no aporta nada al alumnado. Además, explican que la consejería dijo que se iba a eliminar y todavía no lo ha hecho. "Son unas jornadas que no entendemos para qué sirven y que solo se justifican en descanso al alumnado en esas etapas y lo único que hacen es dificultar a las familias, especialmente a las madres, que son las que tienen que hacerse cargo".

"Aunque la gente piense que solo es una hora reducida no es así", asegura José Manuel, "hicimos un estudio hace años, de los horarios de los centros y vimos que en junio y septiembre se reducían cuatro horas, porque además de la reducción lectiva, se elimina el comedor y las actividades extraescolares".

DOS CALENDARIOS ESCOLARES

Para la FAPA el calendario bimestral dista mucho de haberse mostrado como una herramienta de renovación y solo sirven para marcar los periodos lectivos, pero el curso se sigue desarrollando bajo la organización de los trimestres de siempre.

José Manuel Torre asegura que no se ha hecho un estudio de sí, este calendario es bueno o no para el alumnado y tampoco se ha estudiado de qué forma afecta a los diferentes grupos escolares. Para la federación, en Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, "los periodos no lectivos, lejos de suponer un tiempo de descanso para el alumnado, se vienen a convertir de manera habitual en tiempo dedicado a realizar trabajos y preparar exámenes para el reinicio de las clases".

Por eso desde la FAPA animan a la consejería a estudiar cada caso y ver si el calendario debe ser el mismo para todas las etapas educativas o si habría que estudiar uno para cada etapa.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cantabria, ha trasladado sus propuestas entre las que también se encuentran programas de apertura de centros en las semanas no lectivas; establecer un calendario escolar de 177 días lectivos y que en los centros de aquellos municipios que no hayan sido afectados por festividades locales o solo lo hayan sido en un día lectivo puedan finalizar el curso dos o un día antes; y otras medidas relacionadas con los comedores escolares y el transporte.