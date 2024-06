Si te enfrentas este año a la EBAU, no desesperes: "la ansiedad te puede ayudar a superarla"

Cerca de 3000 alumnos se presentan a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, que el año pasado superaron el 92,7 por ciento de los alumnos que se presentaron. Además, podemos sacar pecho porque los cántabros tuvieron la nota más alta del país con 7,42 puntos, mantenemos niveles y encabezamos la estadística.

Superar esta prueba no garantiza nota de corte para hacer la carrera que uno quiere, por lo que los alumnos se autoexigen mucho más de lo que deberían para poder conseguirlo. Unas expectativas e ilusiones que dependen del resultado que saquemos.

Ante esto, desde Cope Cantabria queremos ofrecer a padres y alumnos algunas pautas para sobrellevar mejor estos días e incluso el mismo día del examen.

No es nada sencillo gestionar las emociones de estos días. La ansiedad, aunque en ocasiones nos viene bien, ya que nos pone las pilas, si es excesiva, no es bueno.

La psicóloga Almudena Fuentevilla, aconseja normalizar la ansiedad. "La ansiedad va a estar allí y hay que normalizarla. Hay que ponerse objetivos realistas, planificando el estudio, poniendo horarios y objetivos realistas, ya que el trabajo está todo hecho". Es importantísimo tener un pensamiento objetivo "estoy aquí porque he aprobado bachiller y lo único que me queda es repasar y descansar", explica la psicóloga.





Estudiar es como un deporte, asegura Almudena, donde si yo me paso repitiendo y haciendo mucho un ejercicio me puede lesionar. Pues en el estudio pasa lo mismo, ya que si no descanso y llego agotado, la eficacia es mucho menor y tengo más posibilidades de que me salga mal.

Entonces la pregunta es, ¿que herramientas pueden ser beneficiosas para estos días? La respuesta es fácil, en todo momento lo más importante es normalizar la situación y la ansiedad que nos provoca que llegue la fecha. "La angustia y la ansiedad, si se incrementan, pueden generar un bloqueo en el momento del examen que debemos evitar", explica Fuentevilla. Hacer respiraciones, pensar que lo que has estudiado te lo sabes son también claves fundamentales a la hora de prepararse para un examen.

Por último, Almudena Fuentevilla, da un consejo a todos los alumnos que es el siguiente: "elegir la pregunta que el alumno piense que se sabe mucho y que va a hacer que vaya más rápido en el examen y entonces se sienta más seguro y todo le salga mejor".