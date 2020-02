Vuelve la música a El Soplao

Víctor Manuel (6 de marzo) y Juan Perro (3 de abril) abrirán la programación de 2020 de 'Los conciertos de El Soplao'. La cavidad acogerá, un año más, una serie de actuaciones con las que se busca ofrecer conciertos únicos dentro de un escenario natural con una gran acústica y con propuestas dirigidas a diferentes tipos de público.

La actuación del asturiano se enmarca dentro de su gira 'Casi nada está en su sitio'. Un tour que comenzó el pasado mes de octubre para presentar el último trabajo del artista y en el que lleva a los teatros y escenarios sus nuevas canciones y sus grandes temas de siempre. La cita será el 3 de marzo, a partir de las 20 horas.

Víctor Manuel desgranará sobre el escenario de El Soplao, en un concierto acústico, temas de 'Casi nada está en su sitio', entre ellos, su nuevo homenaje a su tierra natal, Asturias, 'Allá arriba al norte', u otros como 'Cachito', 'No me digas', 'Digo España', 'Así me siento yo' o 'No me quieras tanto'.

El artista también repasará, además, algunos de los éxitos de su larga carrera musical de más de 50 años. 'Casi nada está en su sitio' es el primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel que ve la luz desde 2008, año en el que se publicó 'No hay nada mejor que escribir una canción'.

Las entradas para el concierto en El Soplao se pondrán a la venta el viernes 28, a partir de las 14 horas.El precio es de 30 euros y será para un aforo limitado de 300 personas.

La segunda cita será el 3 de abril con Juan Perro, alter ego de Santiago Auserón, quien llega a El Soplao para presentar 'El Viaje', grabado con el único acompañamiento de su guitarra acústica. Una colección de canciones pacientemente elaboradas y rodadas, antes de ser registradas en formato mínimo.

Desde el tema que abre el disco, 'Los inadaptados', inspirado en la última película de Marilyn Monroe, 'The Misfits' -en español 'Vidas rebeldes'- hasta el tema que lo cierra y da título al álbum, la búsqueda de equilibrio entre el riesgo poético y las formas de las canciones populares recorre un amplio abanico de estilos.

Juan Perro/Santiago Auserón integra en sus últimos trabajos una miscelánea de estilos y culturas, combinando los sonidos de la herencia afro-norteamericana con la tradición afro-latina de Cuba y las músicas de Iberia.