A vueltas con el pago de las obras del Argayo en San Mateo

La alcaldesa de corrales, Josefina Gonzalez, asegura que tiene el dinero para reparar el argayo de San Mateo que afecta a varias viviendas pero necesita justificar juridicamente una inversión pública de 250.000 euros en una finca privada . González insiste en que no va a saltarse la ley y asegura que el consejero de obras públicas se ha desentendido del problema.

Reparar el argayo de San Mateo que ha dejado fuera de sus casas a varias familias cuesta 250.000 euros y si nadie encuentra una formula legal los propietarios del tereno tendran que asumir los costes. la alcaldesa de Los Corrales insiste en que tiene toda la voluntad de ayudar a los vecinos, pero no va saltarse la ley. Si el ayuntamiento paga las obras de reparacion del argayo cometería malversación de fondos públicos. Asegura además que la consejeria de Obras Públicas podría haber ayudado a resolver este problema pero cree que está echando balones fuera y no quiere asumir su responsabilidad.

Las explicaciones de la alcaldesa de Los Corrales no convencen a los vecinos de San Mateo. Aseguran que desde el Ayuntamiento se les dijo que tenían el dinero para acometer las obras ya que, según les trasladó la propia alcaldesa, tenían todas las puertas de las instituciones abiertas. Por eso, los vecinos no entienden que si desde Obras Públicas le negaron al Ayuntamiento el trámite para poder hacer el pago no hayan sido informados. Consideran que están siendo utilizados en una guerra entre partidos de cara a las elecciones.