Muchas mascarillas en la vuelta al cole tras las vacaciones

Seis días después de eliminarse la obligación de llevar mascarilla en lugares cerrados, los 90.000 escolares de Cantabria han vuelto este lunes ha retomar sus clases. La imagen que se podía ver a la puerta del colegio era de padres y niños con mascarillas FFP2, y es que el virus continúa con nosotros y hay que seguir manteniendo la precaución.

Así lo aseguraban a Cope muchos padres. " Tendrían que haber esperado al menos hasta final de curso para quitarlas y más viniendo de las vacaciones de Semana Santa". "Creo que es demasiado pronto para quitar las mascarillas, mi hijo la va a seguir llevando". "Espero que dentro de las aulas se sigan manteniendo las medidas de seguridad"

Los padres han dejado la decisión de llevar o no la mascarilla a sus hijos. Muchos reconocian que ya era hora de volver a la normalidad." Yo le he dicho a mi hijo que sea él quien decida si prefiere llevarla o no". " Le he puesto a mi niño una mascarilla en la mochila por si quiere ponérsela, todo dependerá de él". " Mi hijo ya tenía muchas ganas de no llevar mascarilla, porque le agobiaba cuando tenia que hacer gimnasia o cualquier otra activida física".

Un día diferente para la educación cántabra para muchos padres y niños.