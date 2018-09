Varios centros educativos de Cantabria anuncian que cancelarán las actividades extraescolares de los alumnos

El Colegio Pero Niño de los Corrales de Buelna es uno de los centros que han tomado esta decisión. No obstante, al consejero de Educación no le consta ninguna comunicación formal. Francisco Fernández Mañanes ha conocido por la prensa que dos centros no realizarán este curso actividades extraescolares y considera que es un error porque sólo perjudica a los niños. Además, Mañanes ha recordado que estas actividades complementarias han computado siempre como horas laborales y en otros casos se contrataba a monitores. Es por eso que hace un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad.