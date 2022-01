El Valle de Villaverde sigue sin médico y sin convenio sanitario con Euskadi un año después de su anuncio

Casi un año después de su anuncio, sigue sin firmarse el convenio entre Cantabria y el País Vasco para atender sanitariamente a los vecinos del Valle de Villaverde. El municipio se encuentra desde hace más de un mes sin médico de familia y con el consultorio cerrado.

La situación no es nueva para los vecinos de villaverde que ya estuvieron todo el 2020 y parte del 2021 con el centro de salud cerrado. Por fin el pasado verano se contrató a un médico de familia que ha estado atendiendo a los vecinos de lunes a viernes hasta diciembre.

Tras cogerse una baja, llevan de nuevo más de un mes sin atención sanitaria en el municipio como ha denunciado en Cope la alcaldesa Esther Gómez. "Nuestro medico se encuentra de baja y no tenemos sustituto. Cuando hay una baja deberían de mandar un sustituto de forma inmediata desde el SCS".

Ante una emergencia médica los vecinos tienen que coger el coche y conducir 40 minutos hasta Castro Urdiales o acudir a urgencias de Balmasada o el hospital de Cruces en Baracaldo "donde no tienen obligación de atendernos ya que no tenemos derecho a la sanidad gratuita de Osakidetza".

A la falta de médico de atención primaria se añade que un año después de su anuncio, sigue sin firmarse el convenio de colaboración entre Cantabria y el País Vasco para que los vecinos de Villaverde puedan recibir asistencia gratis en el servicio vasco de salud. El acuerdo lo hicieron público en febrero del 2021 Miguel Ángel Revilla y el Lehendakari Íñigo Urkullu.

Sin embargo desde entonces ambas administraciones han alegado problemas burocráticos para que la firma se efectue. "Nos han dicho que está estancado en el Gobierno Vasco y no avanzamos. El convenio lleva muchos años obsoleto y nos han seguido atendiendo aunque no tenga vigencia. Pero cualquer día nos dicen que no", asegura Gómez.

De momento tendrán que seguir esperando resignados en una condiciones sanitarias peores que el resto de municipios de Cantabria.