5 vales, 5 euros, 5 días

La campaña ‘vale+hostelería’ del Ayuntamiento de Santander, a la que hasta el momento se han apuntado 156 locales, se podrá en marcha a partir de este jueves 15 de abril.

En concreto, se pondrán en circulación a partir del jueves y hasta el 15 de mayo 32.500 vales de cinco euros, por un importe total de 162.500 euros, que se podrán canjear en el plazo de cinco días, pasados los cuales, si no se han utilizado, se anularán y volverán a la venta general.

Los vales son para una compra mínima de 15 euros, de los que el Ayuntamiento subvenciona cinco.

La dinámica de la campaña es similar a la anterior dirigida al comercio y hostelería, con lo que es necesario registrarse en la web santandervalemas.com, si bien el proceso es más sencillo y los cinco vales por persona se validarán automáticamente.

Aunque el plazo de inscripción de los establecimientos no concluye hasta el jueves, de momento hay 156 apuntados de los que 83 son de restauración, 27 cafeterías, 34 bares y 12 cervecerías, cafeterías de hoteles, etcétera. Los vales también se pueden canjear para pedidos a domicilio. En todos los casos hay que pagar con tarjeta.

Según ha destacado la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, la intención de esta campaña es incentivar el consumo y "ayudar a los que más lo necesitan", es decir, sectores como la hostelería, por lo que ha animado a los ciudadanos a consumir en el ámbito local.

Cualquier persona puede comprar los vales porque el dinero que aporta el Ayuntamiento va directamente al sector de la restauración. "El dinero no se da hasta que no llega a los restaurantes, con lo que se beneficia tanto el consumidor como el hostelero", ha subrayado Igual.

Aunque hoy Cantabria ha entrado en fase 3, lo que conllevará el cierre del interior de los locales hosteleros, tanto Ayuntamiento como Asociación de Hosteleros coincidieron en ponerla en marcha cuanto antes “porque no se puede seguir esperando a ver que pasa” ha señalado la alcaldesa de Santander.

Esta campaña se repetirá, dentro del II Plan de Choque de Santander, probablemente el próximo otoño.