La UTAC denuncia que está causando la subida de la luz a los autónomos

El precio de la luz ha alcanzado este miércoles su máximo anual, más de 75 euros por megawatio hora. En este escenario, el coste de luz se ha convertido en un verdadero problema para los hogares y también para los autónomos que han puesto el grito en el cielo.

Según un estudio realizado por UTAC, una pequeña cafetería ha pasado de pagar 5.000 euros en 2016 a los 8.500 que pagará en 2018. Otros comercios que tengan más potencia contratada pasarán de los 11.600 euros anuales a cerca de quince mil al final de este año.

Este incremento está generando según UTAC, graves daños en el sector y provocando que muchos autónomos ya no sean capaces de sostener su negocio. Por eso piden a las administraciones un cambio legislativo que no grabe fiscalmente la producción de energía para consumo propio. De no ser así muchos autónomos tendrán que cesar de su actividad.