Uso demandará al SCS para que asuma los impagos de Ambuibérica a la plantilla

El sindicato Uso ha anunciado que demandará al Servicio Cántabro de Salud para que asuma subsidiariamente el impago de los sueldos de Ambuiberica a su plantilla. La empresa asegura que está prestando el servicio de ambulancias con unas pérdidas de 300.000 euros mensuales y ya adeuda la paga extraordinaria a sus trabajadores. Además ha anunciado que su intención es descolgarse del actual convenio colectivo por lo que los impagos" seguiran creciendo" según la plantilla.

La situación que atraviesa la empresa, según el portavoz del sindicato José Vía, es "la peor de las posibles" para los trabajadores, para la propia Ambuibérica y para la asistencia que presta, que se va "deteriorando día a día". Uso considera que el transporte sanitario es un servicio esencial y una responsabilidad propia del SCS, que tendría que prestarlo si no lo hiciera Ambuibérica. Por eso presentarán una demanda ante el juzgado de lo social para reclamar la paga extraordinaria y que se condene por primera vez al SCS por los impagos de la empresa.



"Ahora es la paga extraordinaria pero pueden ser más. Por tanto queremos conseguir que sea el Servicio Cántabro de Salud el que sea condenado a hacer frente a la deuda con los trabajadores", ha añadido.



Según el representante sindical, Ambuibérica quiere dejar la concesión de este servicio pero el SCS "le tiene de rehén" porque "ni le deja ni le aumenta los costes para que se pueda defender como empresa"

"Cualquier concesión de un servicio público tiene que tener un soporte económico que cubra su coste real. Ninguna empresa viene a dar un servicio para perder dinero, viene para ganarlo y si no ganan los problemas están servidos", ha subrayado.

Licitar un nuevo contrato

Vía ha acusado al SCS de negarse a sacar a concurso el nuevo pliego para adjudicar el transporte de ambulancias, tras prorrogar el contrato el pasado febrero.



"Cuando le planteamos que saque un nuevo pliego y la empresa que venga, esta o la que sea, no pierda dinero y dé un servicio de calidad, la respuesta fue taxativa: nunca vamos a encontrar una empresa que lo haga más barato", ha afirmado, antes de advertir de que además "está estudiando" prorrogar el contrato otro año más.



Según Vía, mientras tanto la situación del servicio ha llegado al punto de que la semana pasada no se ha podido dar de alta a pacientes "porque no había ambulancias para sacarlos de los hospitales".



"Desde el punto de vista económico es el gran negocio del SCS, desde el punto de vista de los trabajadores es el peor de los negocios porque no tenemos ni convenio ni vamos a cobrar puntualmente los salarios y desde el punto de vista asistencial el servicio se está deteriorando día a día", ha resumido.

por su parte el representante de CCOO Miguel Ángel Expósito ha subrayado que los trabajadores están reclamado lo que es suyo. "Se habla de una paga extraordinaria, de extraordinaria nada, nuestro contrato tiene contempladas 14 pagas y a día de hoy nos siguen adeudando una", ha dicho.



Expósito ha afirmado que la empresa "muestra un desprecio total y absoluto por los trabajadores y por el SCS" y ha responsabilizado de la situación que atraviesa el servicio de ambulancias a la Consejería de Sanidad y también a los partidos de la oposición, que "lo han permitido"