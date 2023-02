Unai Sordo pide a la CEOE que no boicotee el acuerdo salarial necesario. "Tienen que ser responsables"

El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha pedido a los empresarios que faciliten un acuerdo salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores.

Las empresas están repercutiendo los costes de energías y materias primas a los precios del consumo, mientras que los trabajadores no paran de perder poder adquisitivo. Por eso, ha considerado "obsceno" que las organizaciones empresariales se nieguen a un acuerdo para subir los salarios en España. Además, le ha pedido a CEOE que sea "corresponsable y que no boicotee el acuerdo salarial necesario".

La propuesta que va a presentar CCOO tanto al Gobierno como a la Patronal es "ligar la cláusula de revisión salarial a los beneficios de las empresas. Ahora con los datos tanto de Hacienda como de la Seguridad Social es fácil tener esa información y hacer un ajuste real".

Se trata de una propuesta que presentará junto a UGT, que "está por cerrar por cuestiones de agenda" pero que Sordo espera que "sea cosa de menos de 15 días, si no es esta semana, la siguiente", si bien ha reconocido que no ve "receptiva" a la patronal.

Sordo ha advertido que los sindicatos no aceptarán que los acuerdos estatales de negociación colectiva "solo sirvan para pactar devaluaciones salariales o para momentos de crisis agudas como 2008".

Además, ha opinado que esta negociación se tiene que resolver "rápidamente". "Los precios están flexionando a la baja pero no tanto como cabía esperar, la inflación subyacente sigue en términos preocupantes. Entonces, o hay acuerdo o no, pero no podemos demorar seis meses la negociación, esto hay que resolverlo rápido", ha manifestado, concretando que, aunque hay que cerrar el acuerdo con UGT, él no cree que esta negociación se prolongue más allá del 1 de mayo.

La propuesta se movería en unas subidas del 4% para 2022 y 2023 y del 3% en 2024 y las cláusulas de revisión dependerían del sector.