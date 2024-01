Una vecina de Santander señala un producto cántabro como el más sobrevalorado: "Son súper secotes en realidad"

Cantabria es una hermosa región en el norte de España y también famosa por su rica tradición culinaria. Con una variedad de alimentos frescos y platos auténticos, no hay quien pare y no disfrute de alguna de estas delicias. Pero una vecina de Santander señala un producto como el más sobrevalorado en una publicación de TikTok.

A lo largo del tiempo, la costa y la montaña han sido los principales sustentos de la población cántabra. Solo hay que analizar sus elaboraciones más conocidas y sus platos de cabecera, sin olvidar la repostería, que se ha ido nutriendo de los elementos gastronómicos que le son propios.

Además de por el clima, y por la ubicación, la gastronomía del lugar también es uno de esos factores determinantes a la hora de elegir destino vacacional, ya que si de disfrutar se trata, no podemos entender este concepto sin el buen producto. Cantabria es infinita como también lo son sus comidas.

Sobre todo, la rica repostería cántabra es reconocida en todo el país. La excelente calidad de sus materias primas han hecho que sea conocida fuera de nuestras fronteras y reclamados en cada visita a la región. Puedes hacer un recorrido de lo más dulce, una ruta en la que terminarás chupándote los dedos.

Producto cántabro

No solo de sobaos pasiegos vive la cocina de la tierruca. Cantabria es una región bendecida por su geografía y clima, lo que la convierte en un lugar propicio para la producción de alimentos frescos y de alta calidad. Uno de los alimentos más emblemáticos de la zona es el pescado fresco del Cantábrico.

Los pescados como la anchoa, el bonito y la merluza son muy populares y se utilizan en una variedad de platos. También destacan los quesos como el Picón Bejes-Tresviso, el cocido montañés, las rabas y la sidra. Hay que aprovechar cualquier viaje para degustar todos estos productos, además de visitar algunos de los pueblos más bonitos.

Las anchoas de Santoña son conocidas en toda España por su sabor único y su textura delicada, pero la nécora de Noja no deja indiferente a nadie. Allí dicen que o te has tomado una ración de rabas en el faro de Santander o si no no has pasado por la capital cántabra.

Lo mismo sucede con el Sorropotún, una marmita de bonito, es un plato típico de algunos pueblo marineros de Cantabria, tanto que Laredo, Santoña y Castro Urdiales. Pero, para los días lluviosos, el que marca la diferencia es un buen cocido montañés que levanta a un muerto y que también es uno de los platos más emblemáticos.

"Son súper secotes en realidad"

El dulce también marca la diferencia. Hay muchos hojaldres, pero en Torrelavega dicen que como el de la capital del Besaya ninguno. No hace falta presentar las corbatas de Unquera, un manjar a base de mantequilla, azúcar, huevos, harina y almendras. Más de lo mismo sucede con los sacristanes de Liérganes.

Pero no hay mejor broche de oro para este dulce recorrido por Cantabria que degustar las quesadas y sobaos pasiegos. Se trata de uno de los productos más reconocidos y comercializados de la gastronomía local. Esta usuaria de TikTok pregunta a una vecina de Santander si hay alguno de todos los mencionados que está sobrevalorado y sorprende con su respuesta.