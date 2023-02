UGT denuncia que los desfibriladores de las ambulancias siguen fallando

La sección sindical de UGT en Ambuibérica, empresa concesionaria del transporte sanitario público en Cantabria, ha vuelto a denunciar hoy el mal estado de las ambulancias y los fallos constantes de los monitores desfibriladores, que forzaron al propio Servicio Cántabro de Salud (SCS) a requerir a la concesionaria su sustitución el pasado mes de noviembre.

Según el delegado de UGT en Ambuibérica, Ignacio Achurra, "ya denunciamos en noviembre los fallos de unos monitores desfibriladores que no se correspondían a los acordados en el pliego de condiciones del servicio y que dieron problemas desde el primer día"



"El Servicio Cántabro de Salud aseguró el pasado mes de noviembre que la empresa cumpliría con el pliego y sustituiría de inmediato los desfibriladores por otros nuevos que no lo son porque ya se han usado en otras emergencias y que no han llegado hasta febrero, aunque todavía no están operativos en las ambulancias", agrega el sindicalista.

"Estos cuatro monitores adquiridos con un contrato de renting siguen en las bases porque no se dispone todavía de los soportes para instalarlos en las ambulancias, no se cuenta con parches desfibriladores y tampoco con el material fungible necesario", recalca el delegado de UGT en Ambuibérica, que critica "la falta de interés absoluta" de la empresa adjudicataria por solucionar el problema.

Achurra recuerda que "ya se han dado situaciones peligrosas en las que los pacientes no han sido monitorizados y el médico no ha podido comprobar el electrocardiograma correspondiente", tras rechazar que "un problema que viene de lejos y ha ido creciendo día a día se mantenga casi cinco años después de la adjudicación del servicio del transporte sanitario a Ambuibérica y pocos meses antes de los nuevos pliegos de licitación".

El delegado de UGT en Ambuibérica reitera la apuesta del sindicato por un transporte sanitario de gestión íntegramente pública porque "un servicio esencial para el ciudadano como éste no puede estar en manos de una gestión obsoleta de una empresa privada que busca sólo su propio beneficio, cuando el beneficio tiene que ser para el usuario y paciente del SCS".