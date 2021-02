Tudanca un municipio con 0 Covid

Anievas, Pesquera, Polaciones, Lamasón, Valdeprado del Rio, Rionansa, Ruesga o los Tojos, son algunos de los municipios que en estos momentos permanecen libres de Covid. En total son 20 los municipios de Cantabria que en estos momentos no tienen cuentan con ningún caso positivo.Sin embargo si han tenido algún caso e incluso algún fallecimiento durante el transcurso de la pandemia. Completamente diferente es el caso de Tresviso o Tudanca, ya que son los únicos municipios de Cantabria que no han tenido ningún caso de Covid desde que comenzó esta pesadilla.

El alcalde de Tudanca, Manuel Grande Martínez explica en los micrófonos de Cope Cantabria que no han hecho nada especial, no han tomado ninguna medida excepcional para frenar al virus . Lo único que han llevado a rajatabla son las medidas impuestas por sanidad como son el lavado de manos, la distancia social y sobretodo el uso de la mascarilla.

Afirma que están teniendo muchisima suerte que hasta a él mismo le sorprende, ya que han contado con mucho turismo durante el verano y el tiempo que Cantabria ha permanecido abierta. Incluso durante los fines de semana siguen contando con visitantes. Manuel Grande espera poder mantener a raya al virus como durante todo este año, sin embargo tiene claro que no tomará ninguna medida adicional a las impuestas por la Consejería de Sanidad.

Lo único que espera el alcalde de Tudanca, es que sus vecinos sigan cumpliendo las normas y se cuiden ya que estamos luchando contra un virus que no entiende de lugar, de edad ni de sexo. El municipio de Tudanca cuenta con más de 140 vecinos y con una población muy envejecida con una media de edad superior a los 75 años.