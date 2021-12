El TSJC anula el cierre del ocio nocturno a las tres de la madrugada

Los hosteleros cántabros se han mostrado "muy contentos" con las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a su favor y han avanzado que estudiarán presentar demandas patrimoniales "en cascada" contra el Gobierno regional por las medidas impuestas frente al coronavirus en su sector que la Justicia ha declarado nulas.

En los últimos tres días se han dado a conocer decisiones judiciales contra las restricciones dictadas por la Consejería de Sanidad: el miércoles, se informó de que los jueces habían declarado nulo el cierre del ocio nocturno impuesto en agosto de 2020; ayer jueves, se supo que habían hecho lo mismo con el cierre del interior de locales de hostelería acordado en noviembre de 2020, y hoy se ha anunciado que el TSJC ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el sector contra el cierre del ocio nocturno a las 3 de la madrugada que estaba vigente actualmente, por lo que esta medida ha quedado suspendida.

La AEHC asesorará a sus socios posiblemente para que interpongan demandas patrimoniales, aunque quieren "hacer las cosas bien" y esperarán "unos días" para "sopesar con tranquilidad" la situación y después decidir "cómo van a enfocar sus recursos". Eso sí, "entendemos que van a ir en cascada y que serán muy numerosos", ha avanzado Cuevas.

Y aunque ha celebrado que los locales de ocio nocturno ya pueden abrir según el horario que permite su licencia tras haberse aceptado las medidas cautelares, ha pedido a clientes, dueños y trabajadores de estos establecimientos un "riguroso cumplimiento" de las medidas higiénico sanitarias "por el bien de todos". Especialmente a los hosteleros, porque "nos va la vida y el medio de vida" en ello, ha remarcado el presidente de la asociación.

No obstante, ha denunciado que el ocio nocturno es el sector "más castigado" por las restricciones a pesar de que "no ha tenido la más mínima influencia" en el aumento de contagios porque lleva "dos años cerrado". En la misma línea se ha referido a la hostelería, a la que "el desconocimiento y falta absoluta de preparación de nuestros dirigentes imputó como la causa de todos los males" mientras que los datos del Ministerio de Sanidad la atribuyen "un 4%" del total de casos.

SANIDAD "NO PODRÁ DICTAR MÁS RESOLUCIONES"

El abogado de la asociación ha explicado que las últimas sentencias manifiestan que el consejero "no tiene capacidad de legislar" y que las resoluciones "están hechas por un órgano que no es competente para hacer lo que está haciendo, con lo cual no va a poder actuar".

"Él no puede regular conductas de los ciudadanos que limitan sus derechos constitucionales", ha añadido Vélez, opinando que un consejero es "el último mono", por detrás del presidente de la comunidad, el Congreso de los Diputados, los ministros o el Gobierno central. Además, cree que el procedimiento para aplicar medidas no se ha hecho "con informes, debate, comisiones...".

Por ello, ha apuntado que las sentencias señalan que "en todo caso la autoridad es el presidente" de Cantabria, que es "el que tiene que firmar" las resoluciones con medidas restrictivas y "asumir su responsabilidad", aunque se asesore por la Consejería de Sanidad.