Tres municipios de Cantabria subirán a Peña Cabarga para recuperar una tradición arraigada: "Compartir un momento en comunidad"

Pocas cosas hay más gratificantes que pasear al aire libre, respirar el aire fresco y disfrutar de los paisajes de Cantabria. Y, por qué no, hacer todo esto en compañía. El próximo viernes, 1 de mayo, los vecinos de Astillero podrán hacerlo en la III Subida a Peña Cabarga, una actividad abierta a todo el mundo en la que más de un centenar de personas sube al monte para recuperar una tradición arraigada en el municipio y fomentar la convivencia vecinal.

La cita, además, es una oportunidad para disfrutar de la naturaleza y la comunidad. Según explica Rubén González, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Astillero, la idea de esta actividad es "volver a recuperar esta tradición de subir al 'pirulí' para pasar el día y almorzar en la cima compartiendo un tiempo en comunidad".

Una tradición que une pueblos

Uno de los aspectos más destacados de la jornada es el encuentro en la cima con vecinos de otros municipios. "Llegaremos sobre las 13:30 y estarán nuestros vecinos de Solares y de Villanueva de Villaescusa, que también suben desde sus respectivos pueblos", detalla González. El objetivo es compartir el almuerzo, hacerse una foto y charlar: "Es muy bonito ver a todos juntos, toda la Peña Cabarga llena de gente".

Queremos inculcar a los más pequeños esta tradición" Rubén González Ayuntamiento de Astillero

Esta romería moderna se inspira en una costumbre de hace años, cuando grupos de amigos y familias de toda la comarca, incluyendo Medio Cudeyo, Peñacastillo o Santander, subían a la montaña. "Hace años estaba a tope, era un fiestón", recuerda el concejal. En el pasado, algunos incluso acampaban la noche anterior, aunque el consistorio ya no organiza acampadas con el fin de proteger el espacio natural.

Vecinos de Astillero se encontrarán en Peña Cabarga con los de otros municipios para tomar el almuerzo

Almuerzo y excursión para todos los públicos

La ruta está diseñada para ser accesible para la mayoría de personas. "No hace falta tener una forma física estupenda para subir", asegura Rubén González. El recorrido comienza por asfalto y luego se adentra en un sendero por el bosque con algo más de desnivel, pero se puede hacer "tranquilamente, porque no hay prisa para subir, cada uno a su ritmo".

La organización prevé la formación de varios grupos con distintos ritmos, siempre con alguien que conoce el camino para garantizar la seguridad. El ritmo general será suave, ya que se espera la participación de muchos niños.

No hace falta tener una forma física estupenda para subir a Peña Cabarga" Rubén González Ayuntamiento de Astillero

La participación de los más jóvenes es clave para el futuro de esta tradición. "La idea es que inculquemos a los pequeños esta tradición", afirma el concejal, quien recuerda que él mismo subía de joven con sus amigos. El objetivo es que "los jóvenes vean el 1 de mayo como una fecha marcada para subir al 'pirulí'". La afluencia ha ido creciendo, desde los 80 participantes del primer año a los 150 del año pasado, y se espera superar la cifra si el tiempo acompaña.

Detalles de la convocatoria

Quienes deseen unirse a la III Subida a Peña Cabarga deben acudir el próximo miércoles, 1 de mayo, a las 10:30 horas al parking de las chimeneas, en Astillero. La actividad está abierta a todo el que quiera participar y no requiere de inscripción previa. Rubén González anima a todo el mundo a participar en lo que describe como "una actividad muy bonita, en un entorno natural". Además, asegura que es una experiencia que engancha: "Si lo haces un año repites".