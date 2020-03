Tres cántabros atrapados en El Salvador : " las condicones sanitarias aquí son muy malas "

Jesús, Tino y Javier son tres surfistas cántabros que están atrapados en El Salvador por la crisis sanitaria del coronavirus. Desde hace una semana están intentando salir del país pero no consiguen embarcar en ningún vuelo. Las compañías aéreas, incluida Iberia, han suspendido las operaciones y están atrapados. “ Nos han cancelado varios vuelos sin avisar, no han sido capaces de reubicarnos en ninguno. Iberia nos ha dicho que hasta mayo no salimos e incluso ya nos han devuelto el dinero de los billetes sin pedirlo”, asegura Jesús con el que ha podido hablar Cope Cantabria.

Por ahora allí la situación sanitaria es estable y la epidemia no ha llegado al país donde las condiciones médicas “ son muy precarias” . Si la pandemia llega a El Salvador “se lleva a media población por delante”.

Las autoridades españolas tampoco les han dado ninguna solución . “ La embajadora española nos da buenas palabras no pueden hacer nada. Apenas tienen información de España y no saben si el Gobierno pueden habilitar aviones para recoger a todos los españoles que están atrapados en toda América”, asegura Jesús.

La situación más delicada es la de Tino que está tratando de recuperarse de una infección contraída allí. La policía además ha desaparecido y aunque están bien esperan no tener ningún problema de seguridad con las maras y grupos de delincuencia organizados que proliferan en el Salvador.

A través de los micrófonos de Cope han pedido ayuda. “ Necesitamos que el gobierno y las autoridades nos ayuden a salir de aquí. No sabemos como vamos a estar en unos días y si la situación sanitaria va a empeorar”. Los tres llegaron a El Salvador el 1 de marzo.