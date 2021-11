¿No tienes destino para este puente de la Constitución? Cope te cuenta la oferta del Seve-Ballesteros

De cara al puente de la constitución los cántabros dispondremos de 12 conexiones internacionales y 7 nacionales para poder viajar. La última línea en incorporarse ha sido a Paris en este mes de Noviembre con cuatro frecuencias semanales.

Dublín, Bolonia, Bruselas, Roma, Viena, Londres, Manchester o Milán son algunas de las ciudades internacionales que podremos visitar durante este puente. Si por el contrario no queremos salir de España desde el Aeropuerto Seve Ballesteros contamos con vuelos a Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas, Sevilla, Tenerife o Valencia entre otros.

Sin embargo parece que el turismo nacional está cogiendo más fuerza y es que el aumento de contagios covid en el extranjero está provocando que la gente viaje menos fuera de España." La gente tiende a buscar un destino nacional que lo tenemos más seguro y controlado. España está en mejores niveles y por supuesto es un aliciente para no viajar al exterior" Asi lo asegura la directora general de turismo Marta Barca quien también afirma que " Todas las conexiones con Europa se van a ver perjudicadas si las cifras no apoyan esta pretendida normalidad. La recuperación de los viajes al exterior no va a ser fácil".

Habrá que esperar hasta el verano de 2022 para contar con dos nuevas líneas. Una a Katowice y otra a Venecia. Ya lo ven un amplia oferta para poder disfrutar del largo puente que nos espera en este mes de Diciembre.