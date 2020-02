¡La tensión se corta en el ambiente! Escucha a Oltra: demagogia con la cantera, el papel del periodismo...

Tres semanas han hecho falta para que José Luis Oltra, técnico del Racing, muestre su fuerte carácter ante los medios tras las críticas recibidas por buena parte de la prensa y afición verdiblanca por no convocar la semana pasada contra el Málaga a algún central del Rayo Cantabria. Con 3 de la primera plantilla lesionados (Figueras, Olaortúa y Alexis) el valenciano decidió viajar a La Rosaleda solo con un central específico y readaptar a esa posición a Dani Toribio. El resultado es de todos bien conocido, derrota justa y clara por 2-0. Aunque no solo falló la línea defensiva y no es justo cargar las tintas contra Toribio, el menos culpable de todos por jugar en una posición que no es la suya; todo el equipo cuajó, si no el peor, uno de los peores encuentro de la temporada.

Una semana después, en la previa del Racing-Zaragoza, Oltra se puso por primera vez cara a cara con los periodistas que siguen la actualidad del equipo verdiblanco. La primera pregunta fue directa: "¿Llegó ya el momento de la 'revolución Oltra'?" Escuchen su respuesta, y el camino por el que prosiguió la rueda de prensa desde ese momento...