"Tengo una tumoración prostática enorme que habrá que operar en algún momento"

Miguel Ángel Revilla cumplirá el próximo mes de enero 80 años. Es el político en activo que más tiempo ha sido parlamentario de manera ininterrumpida y está dispuesto a serlo otros cuatro años más tras las próximas autonómicas de mayo de 2023. Eso sí, si la salud se lo permite. “En España los hombres viven una media de 82 años y esto es algo que yo tengo en cuenta” ha dicho el presidente regional.

Revilla ha reconocido encontrarse bien de salud para seguir adelante con la actividad que tiene ahora. “Aquí estoy con mis medicinas y mis reconocimientos. Tengo una tumoración prostática enorme que en algún momento habrá que operar, no sé lo que me dirán en la próxima revisión, eso es algo que hoy no se puede saber, pero me encuentro bien”

Hablando de salud, Revilla ha asegurado que le gustaría llegar hasta los 90 “pero en buen estado mental y físico” porque llegar en malas condiciones igual no merece la pena.

En esta larga entrevista concedida a la cadena COPE en Cantabria, la primera tras confirmar que se presentará a la reelección, Miguel Ángel Revilla repasa las razones que le han llevado a tomar esta decisión, entre otras ha pesado el que se lo hayan pedido el resto de los compañeros del partido. “Después de tantos años, tengo mi parroquia” ha dicho Revilla, que ha quitado importancia a las críticas lanzadas desde otros partidos tras confirmar que volverá a presentarse a las elecciones. “Es normal, no me van a alagar”.

Revilla ha insistido en que cumplirá los cuatro años de legislatura, que sí que será la última “con 84 años ya no, eso no”, aunque no gane las elecciones. Un triunfo que no tiene por qué ser por mayoría absoluta, “gobernar en coalición viene bien” ha asegurado el presidente regional.