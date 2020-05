Temor en los Corrales por el posible cierre de la planta de Nissan

El cierre de la planta de Nissan en Barcelona dejará a 3.000 trabajadores en el paro y puede ser el inicio de la retirada definitiva de la marca japonesa de España. Su decisión tiene en vilo a mas de 600 empleados de la planta de los Corrales de Buelna que estos días se juegan su futuro.

Después de muchas reuniones la multinacional todavía no ha hecho públicos sus planes para el resto de España y la preocupación es grande entre los trabajadores cántabros. “En una semana conoceremos nuestro futuro”, dice Ángel Peña portavoz de CCOO en el Comité de empresa de Los Corrales.

Todo pasa porque Nissan apruebe un plan de viabilidad para Cantabria que prevé inversiones importantes para modernizar su producción y garantizar su futuro. Sin embargo por ahora no han recibido el ok de la dirección que tendrá que tomar una decisión en los próximos días. “Estamos tranquilos por la reuniones previas que hemos mantenido. La Fabrica d ellos Corrales no depende de la producción de Barcelona y es un centro estratégico de la compañía. Sin embargo si no se aprueba el plan de inversiones estaremos cerrados en tres años”, asegura Peña.

Si Nissan no autoriza esas inversiones millonarias la planta de Cantabria se quedará obsoleta y no podrán ser competitivos. La ventaja que tiene es que produce componentes para otras marcas automovilísticas. “Tenemos clientes y si el plan se aprueba todo estará organizado para seguir siendo competitivos durante muchos años. Todo se decidirá en una semana”.

Si finalmente no se aprueba el plan de inversiones, se perderían 540 empleos directos y 100 indirectos.

Cierre de Barcelona

El fabricante japonés de automóviles Nissan, como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo, ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona, lo que supondrá el recorte de los cerca de 3.000 puestos de trabajo directos con los que cuenta la instalación, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Dicha fuentes indicaron que la compañía ha comunicado esta mañana de forma oficial al Ministerio su decisión de poner fin a su presencia en Cataluña, donde opera una planta de producción de vehículos en Barcelona, así como una planta de prensado en Montcada i Reixac (Barcelona) y un centro de logística y otro de desarrollo en El Prat De Llobregat (Barcelona).