El tardeo da el salto a festival en Santander: así será Bahía Sun en la Magdalena

Santander se prepara para acoger el próximo 19 de julio la primera edición del Bahía Sun Festival, un nuevo formato que transforma el concepto del tardeo a una escala de macrofestival. El evento tendrá lugar en un enclave tan emblemático como la Campa de la Magdalena y está impulsado por las promotoras Mouro Producciones y Oxo Events. Bajo el lema "El primer tardeo en la bahía hecho festival", la jornada ofrecerá más de ocho horas de música y experiencias.

La propuesta nace en un contexto de cambio cultural en las formas de ocio, donde el tardeo gana terreno a la noche tradicional. Así lo ha analizado Nicolás Anhert, de Oxo, en el programa 'Mediodía COPE Cantabria', explicando que la idea surgió de manera orgánica. "Nace de la forma más natural posible, de una conversación de, oye, el tardeo está funcionando, ¿qué podríamos hacer en la campa este año para para ofrecer algo diferente?", ha señalado Anhert.

Un cartel de talla mundial

El cartel está liderado por artistas de gran proyección internacional. Entre ellos destaca Nervo, el dúo de DJs y productoras australianas formado por las hermanas Mim y Liv Nervo, habituales en escenarios de festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival. Además de sus propios éxitos, han escrito y colaborado con estrellas como David Guetta, Kelly Rowland, Afrojack o Steve Aoki.

Junto a ellas estará Ovy on The Drums, el productor y compositor colombiano Daniel Echavarría Oviedo, considerado uno de los grandes referentes del sonido urbano latino. Es conocido por ser el productor de cabecera de Karol G, estando detrás de éxitos globales como "Tusa" o "TQG", y ha colaborado con artistas como Shakira, Myke Towers o Becky G.

El cierre del festival correrá a cargo de la fiesta Bresh, un fenómeno de ocio juvenil nacido en Buenos Aires que se ha expandido por todo el mundo. Su propuesta combina grandes éxitos de pop, reggaetón y trap con una estética colorida y un discurso centrado en la inclusión y la diversidad, consolidándose como una de las fiestas con mayor proyección.

Nace de la necesidad de querer ofrecer un formato especial, diferente y sobre todo fresco en la campa de la Magdalena" Nico Anhert Oxo Events

Una experiencia más allá de la música

El Bahía Sun Festival no se limita a un cartel de artistas, sino que busca "construir una experiencia única y muy original alrededor de todo el evento", según ha explicado Anert. El recinto contará con tres escenarios, zonas recreativas, animación y efectos especiales. El proyecto, además, nace con "vocación de continuidad" para crecer año tras año.

Nicolás Anhert también ha destacado que el ocio se está transformando y que los jóvenes "están más concienciados, quieren más deporte, quieren más vida sana, y hay que diseñar conceptos que empiecen por ahí". Este formato intermedio, a caballo entre el macroconcierto y la sesión de club, es una apuesta de futuro para los organizadores. "La tendencia va aquí, y estamos seguros que vamos a verlo a partir de ahora en la mayoría de festivales de España", ha afirmado.

La tendencia va aquí, y estamos seguros que vamos a verlo a partir de ahora en la mayoría de festivales de España" Nico Anhert Oxo Events

El talento nacional y local también tendrá un espacio destacado en el festival. El cartel se completa con nombres como Juan Valiente, Hidalgo ‘el madrileño’, Rubens Vibes, y los DJs locales Mario Gilss, Pablo de Lucas, Hache y Daviz Garzía, que se suman a la propuesta musical.

Éxito rotundo en la venta de entradas

La acogida del público ha sido "espectacular", como ha confirmado la organización. Las entradas salieron a la venta el pasado domingo y los dos primeros tramos, con precios de 20€ y 25€, se han agotado en pocos días. Actualmente, las entradas pueden adquirirse por 30€ en la web oficial,

y en sus redes sociales.

La cita será el 19 de julio en la Campa de la Magdalena, un lugar que el propio Anhert ha calificado de "espectacular". La apertura de puertas está prevista para las 17:00 horas, dando inicio a una jornada que promete consolidarse como una de las grandes citas culturales del verano en Santander.