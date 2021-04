Sorpresa en Reinosa por la intención de sanidad de confinar el municipio por los casos covid

El alcalde de Reinosa José Miguel Barrio ha mostrado su sorpresa por la intención de Sanidad de poder confinar perimetralmente el municipio por sus altos datos de contagio. Barrio ha reconocido a Cope que tras conocer la noticia por los medios de comunicación, no ha tenido todavía ninguna notificación oficial por parte de las autoridades sanitarias .

A pesar de la sorpresa, el ayuntamiento ya tiene elaborado un bando con nuevas medidas que pondrá en marcha este fin de semana. Entre ellas Cierre de polideportivos y parques infantiles, y de cualquier tipo de acto que se relaiza tanto en sitios cerrados como lugares publicos. El objetivo es reducir la incidencia del covid que cada dia va en aumento. Y es que en los últimos 7 días Reinosa ha registrado 44 nuevos positivos por Covid y la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 715 casos por cada 100.000 habitantes.

Barrio ha reconocido en Cope Cantabria que se ha enterado por la prensa de la intención de sanidad de confinar el municipio. "La verdad no hemos tenido ningún contacto oficial ni directo con la consejería. Comprendo que están ocupados y dirimiendo las mejores soluciones y medidas que se puedan tomar en los municipios. Y en Reinosa tenemos esta situación muy preocupante. " afirma el alcalde.

José Miguel Barrio no ve normal no haber tenido ningúna información por parte de Salud pública pero considera que no es momento de buscar tiranteces. Está seguro que el consejero le llamará a lo largo de este viernes para mantener una conversación.

Por último Barrio ha querido volver ha lanzar un llamamiento a todos sus vecinos. " Impongo una llamada a mis convecinos, que son gente solidaria y comprometida, para que no bajen la guardia ni siquiera en sus casas. Que sean en sus casas más escrupulosos con las medidas que nos dicta sanidad".