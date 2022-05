El Presidente del sindicato me médicos anestesistas Roberto de la fuente ha confirmado que a partir de este lumes van a dejar de hacerse las intervenciones no urgentes en Valdecilla que se hacían de forma voluntaria por las tardes para disminuir las listas de espera. "A partir del lunes que viene vamos a dejar de hacer actividad extraordinaria , las conocidas como peonadas. Todos los retrasos que había en cirugías no se van a hacer".

La medida se toma tras la decisión de Sanidad de enviar al hospital de Laredo a 3 de los 5 anestesistas contratados en Valdecilla para que se puedan hacer las guardias en el centro comarcal ante la falta de profesionales que padecen.

"Estas tres personas están contratados para cubrir la actividad en Valdecilla durante el periodo vacacional y ademas van a tener que ir a Laredo. Todo eso lo que genera es desvestir un santo para vestir otro y que disminuya la actividadde Valdecilla"., ha asegurado de la fuente que cataloga la medida como "un parche".

"Durante años no se ha hecho nada y te encuentras con el problema de cara. Ahora es un problema de los médicos cuando no hemos tenido parte. Ahora hay listas de espera, mucho retraso, y tratamos de recuperar la actividad quirúrgica. sin embargo en vernano no se va a poder hacer toda la actividad extraordinaria que estaba prevista".

Los profesioanles aseguran que se sienten "engañados" y temen que esta solucion de emergencia se consolide en el tiempo.

Plan de recursos

De la fuente ha culpado a la administración ela falta de profesioanels que afecta al hospital de Laredo y ha exigido la elaboración de "un plan de recursos "de verdad" para que se cubra la actividad de Laredo. "La administración tienen que ponerse a trabajar, los políticos no pueden no hacer nada y luego decir que el problema no es suyo. La situación catastrofica la han creado desde la administracion y no se pueden poner parches ahora".