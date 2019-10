El estremecedor testimonio de la prima del decapitado en Castro Urdiales: "Sabíamos que pasaba algo"

La noche del pasado sábado una vecina de Castro Urdiales (Cantabria) abrió una caja que le había pedido que guardase su amiga Carmen hacía unos días. La caja, en lugar de tener unos objetos delicados, como comentó Carmen, tenía una cabeza humana. Resultó ser de la expareja de Carmen, Jesús María, un hombre vasco de 67 años, que había desaparecido en extrañas circunstancias el pasado febrero.

Begoña Arias, prima de Jesús María, ha reconocido en una entrevista en Herrera en COPE este martes que “desde el primer momento supimos que había algo extraño en su desaparición, sospechamos que algo grave había pasado”.

Los familiares aseguran que fueron ellos los que pusieron una denuncia por la desaparición de su primo a pesar de que su pareja aseguraba que estaba de viaje fuera de Cantabria. "Siempre sospechamos que pasaba algo malo, él no se hubiese marchado nunca sin decir nada. Durante meses nos llegaban mensajes desde su móvil pero con un lenguaje que no era suyo. Por eso pedimos que nos mandase mensajes de voz y desde ese momento no volvimos a saber nada más de él", asegura su prima en Herrera en COPE.

Recuerda que su primo “siempre avisaba dónde se iba, dónde iba a viajar”. Al principio, explica, “nos dijeron que se iba a Galicia con unos compañeros de trabajo, luego que se había marchado a Donosti, pero no nos lo creíamos”. Begoña cuenta que “recibíamos mensajes que no eran de él, porque no escribía de esa manera. También le llamábamos y no nos lo cogía”.

La prima del fallecido señala que “mi marido se cansó y le mandó un mensaje diciendo que queríamos escuchar su voz, y después de eso no volvimos a recibir ningún mensaje”. Begoña añade que “pusimos la denuncia. La Guardia Civil se portó fenomenal con nosotros, pero el juez decía que había sido una desaparición voluntaria… hasta que ha saltado la bomba”.

Begoña asegura que ella “le daba un voto de confianza a su pareja, pero mi familia veía que no era buena persona, no les gustaba”. Además, confiesa que “después de poner la denuncia, ella misma se dirigió a la Guardia Civil para poner otra”. La sospecha de que algo grave había pasado aumentó cuando no se producían movimientos bancarios en su cuenta. La prima de Jesús María asegura que su familia se encuentra mal y que todavía están investigando para descubrir dónde se encuentra el resto del cuerpo de su primo.

Su pareja nunca tuvo una relación muy fluida con los familiares de Jesús Mari y el desenlace de este caso ha dejado en shock a toda la localidad de Castro Urdiales. La acusada sigue detenida y la policía sigue investigando el móvil del asesinato y buscando el resto del cuerpo.