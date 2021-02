El Servicio Cántabro de Salud no está llamando para vacunarse a domicilio

El Servicio Cántabro de Salud ha alertado de supuestas llamadas engañosas a personas mayores y dependientes sobre la vacunación contra el coronavirus.

Denuncia que se han recibido "numerosas consultas" a través de la línea 900612112 y del servicio de urgencias 061 de familiares de personas mayores en las que aseguraban haber recibido una llamada telefónica para informarles que el próximo lunes un profesional pasaría por sus domicilios para firmar el consentimiento para la vacuna.

Ante lo ocurrido, el SCS ha puesto estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional y ha precisado que las citaciones de vacunación contra el coronavirus de personas mayores y dependientes se realizan de forma telefónica a través del número de teléfono correspondiente a sus respectivos centros de salud.

También ha indicado que por el momento no se han comenzado a fijar las citas para vacunar a domicilio en el caso de aquellas personas que no puedan desplazarse hasta su centro.

Tras lo ocurrido, ha advertido a la población para que tome las máximas precauciones.

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía desconfiar de llamadas de números desconocidos en las que ofrezcan acudir al domicilio con la excusa de cualquier trámite relacionado con el coronavirus; no facilitar nunca datos personales a quien llame sin haber comprobado antes el número desde el que se ha realizado la llamada, y mantenerse informado a través de las fuentes oficiales.

Además, aconseja llamar al 091 o presentar denuncia en comisaría cuando se crea que se está siendo víctima de algún tipo de estafa.