El Servicio Cántabro de Salud volverá a vacunar sin cita previa este miércoles en Palacio Exposiciones

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) vacunará contra la covid-19 este miércoles, 15 de septiembre y festivo en la región por La Bien Aparecida, sin cita previa a las personas que acudan en horario de mañana al Palacio de Exposiciones.

Para esa prueba, el SCS habilitará 200 dosis de Pfizer, que podrá aplicar a personas de cualquier edad y colectivo, entre las 9.00 y 13.30 horas.

Las personas que hayan tenido coronavirus y quieran vacunarse tienen que haberlo pasado hace un mes completo desde que se confirmó la enfermedad, señala la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

Además, ese día podrán vacunarse sin cita aquellas personas desplazadas que lleven más de tres meses en Cantabria.

Y podrán acudir personas a ponerse la segunda dosis si están en plazo: tienen que haber pasado 21 días en caso de Pfizer y están incluidas personas que recibieron Astra Zeneca en primera instancia y si han pasado al menos ocho semanas.

Con la vacunación sin cita la administración sanitaria está tratando de facilitar a todos los que tengan pendiente la inoculación de la dosis el que puedan recibirla.

La Consejería de Sanidad señala que con esta jornada se trata de poder llegar a todas las personas que no han acudido a la llamada para la vacuna, que no han podido recibirla por diversas causas o que no han solicitado la autocita. EFE