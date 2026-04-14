Sergio Fernández, AEMET: "Cada vez serán más frecuentes las lluvias torrenciales en Cantabria"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha presentado este martes el resumen climático anual de Cantabria 2025, que confirma una tendencia preocupante en Cantabria. La región experimentó el tercer año más cálido en lo que va de siglo, tan solo por detrás de 2022 y 2023, con una temperatura media de casi 16 grados, lo que supone un grado por encima del valor de referencia establecido para el periodo 1991-2020.

El análisis mensual revela que prácticamente todos los meses de 2025 tuvieron temperaturas superiores a lo habitual. Salvo por el mes de marzo, que fue 0,5 °C más frío, y junio, que fue catalogado como extremadamente cálido con una anomalía de hasta 3 grados por encima de la media, el resto del año mantuvo la tónica ascendente.

Una tendencia sostenida

Según ha explicado Sergio Fernández, delegado de la AEMET en Cantabria, esta evolución no es casual, sino que responde a un patrón a largo plazo. "Analizando década a década, vamos viendo que la temperatura va subiendo aproximadamente 0,3 °C por cada década, y el 2025 ha estado en esta línea", ha señalado Fernández. Esta subida se refleja en que "prácticamente, todas las estaciones -primavera, verano, otoño, invierno-, terminan siendo más cálidas que el promedio de referencia".

Todas las estaciones terminan siendo más cálidas que el promedio de referencia" Sergio Fernández Delegado de la AEMET en Cantabria

El calor de 2025 también se manifestó en fenómenos extremos. La comunidad registró una ola de frío en enero y dos olas de calor, una entre el 18 y el 20 de junio y otra, más extensa, del 10 al 17 de agosto. Esta última coincidió con un violento episodio de incendios en la región.

El meteorólogo Leo Delgado ha explicado la relación directa entre ambos sucesos. "Durante varios días hubo viento de componente sur muy persistente durante mucho tiempo que, además no dejó precipitaciones, por lo tanto el ambiente era muy seco y las temperaturas muy altas", condiciones que facilitaron una propagación "muy rápida y muy fácil" de los fuegos.

Menos lluvia, pero más torrencial

En cuanto a las precipitaciones, 2025 se ha caracterizado por ser un año muy seco, el tercero con menos lluvia del siglo XXI. En total, cayó un 82% del agua prevista, lo que supone un déficit del 18%. Los datos del aeropuerto de Santander reflejan esta sequía, con solo 115 días de lluvia y casi 1.800 horas de sol.

La nieve también ha sido notablemente escasa, con solo 12 días de nieve en zonas por encima de los 1.000 metros, cuando la media histórica se sitúa entre 20 y 30 días. Desde la AEMET existe preocupación no solo por la cantidad, sino por cómo llueve.

Lluvias torrenciales en aumento

Sergio Fernández ha alertado sobre un cambio en el patrón de las precipitaciones, que tienden a concentrarse en episodios más violentos. "Sí que estamos analizando si está cambiando la forma de llover, de manera concentrada como en episodios como el del 21 de agosto", ha indicado, en referencia a una lluvia torrencial registrada en el Aeropuerto Seve Ballesteros, un fenómeno inusual en el clima cantábrico, más acostumbrado a lluvias débiles y persistentes.

Está aumentando la torrencialidad, cada vez es más frecuente" Sergio Fernández Delegado de la AEMET en Cantabria

Este fenómeno, según el delegado de la AEMET, es cada vez más habitual. La razón principal es que "está aumentando la temperatura de la superficie del mar Cantábrico, sobre todo en verano, y eso al final aporta mayor energía para que cuando hay un episodio de inestabilidad con tormentas, pueda llover más de lo que llovía antes". Como consecuencia, "se están concentrando las precipitaciones en intervalos más cortos de tiempo y está aumentando la torrencialidad", ha concluido Fernández.