"Será un fracaso de todos los grupos no consensuar unos nuevos Presupuestos para Cantabria"

La Ley de Presupuestos para 2024 es la iniciativa "prioritaria" para el PP en el inicio de esta legislatura en el Parlamento de Cantabria, unas cuentas que comenzarán a negociar "sin socios de referencia", según ha adelantado en Mediodía COPE Cantabria, el nuevo portavoz del grupo Juan José Alonso.



"El socio prioritario será aquel que respalde las políticas del Partido Popular", ha asegurado.



El PP gobierna Cantabria en solitario con 15 diputados, y necesita el apoyo de al menos uno de los grupos políticos de la Cámara (PRC (8 escaños), PSOE (8) o Vox(4)) para sumar mayoría absoluta y sacar adelante las cuentas. “Sería un fracaso de todos que no se aprobaran unas nuevas cuentas que buscan mejorar la vida de los cántabros, No me entra en la cabeza que esto pueda suceder”



"En cuanto lleguen las primeras cifras se trasladarán a los grupos", ha señalado el portavoz popular, quien ha confiado en consensuar un documento "lo más ampliamente apoyado por la Cámara", que es la iniciativa "más prioritaria por las fechas".



Alonso, que sustituye como portavoz del grupo a Íñigo Fernández, dejará su puesto como vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento para ocuparse de la portavocía de su partido con "ilusión" y, ha confirmado, "en breve se sabrá" quien ocupa ese puesto.



El nuevo portavoz parlamentario ha confirmado que el PP ha asignado ya las áreas que llevarán los diputados y todo está "está más o menos definido". La semana que viene se constituirán las comisiones parlamentarias y se sabrá quién participará en ellas.