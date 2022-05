El sector del metal irá a una huelga indefinida el próximo 2 de Junio

Las posturas con la patronal están muy alejadas. Mientras esta sigue poniendo sobre la mesa una subida salarial del 2 por ciento para los años 2021 y 2021 y un 2 y medio para el 2023, las organizaciones sindicales lo consideran insuficiente y más cuando ya el IPC se ha incrementado más de un 6 por ciento.

Los sindicatos mantienen que no hay voluntad por parte de la patronal para negociar, por eso han convocado una huelga indenifida para el próximo 2 de Junio. "Les damos un margen de más de 15 días para ver si la sin razón de Pymetal puede reconducir este conflicto porque nosotros no queremos llegar a estos extremos", asegura Luis Díez, secreteario general de Industria de UGT, quien también afirma que " nos vemos obligados porque no puede ser que los trabajadores pierdan poder adquisitivo cuando la empresa si encarece sus precios. ".

Por su parte el secretario de industria de CCOO considera ridículo que la patronal ofrezca un 6,5% para los tres años, cuando ya este año el IPC ha sido del 6. "Queremos elevar la voz y que Pymetal se de cuenta que los trabajadores deben sobrevivir y llegar a fin de mes".

El próximo 2 de Junio los más de 20.000 trabajadore del sector del metal en Cantabria irán a una huelga indenifida aunque esperan llegar antes a un acuerdo. "En principio no hay reuniones, pero este es el punto de partida para que la patronal sepa cuál es la postura de las tres organizaciones sindicales y estamos a la espera de que la patronal nos pueda llamar para negociar", afirma Fernando Rey de la Federación de Industria de USO en Cantabria.

Por último los sindicatos avanzan que si hay huelga, el seguimiento sera del 100 por cien.