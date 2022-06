El sector del metal no confía en llegar a un acuerdo este Jueves con la patronal

Este jueves patronal y sindicatos del metal volverán a reunirse en el Orecla para intentar llegar por fin a un acuerdo después de que hayan pasado ya 14 días desde que se convocó la huelga general. Este míercoles miles de trabajadores han recorrido las calles de Santander reivindicando un convenio digno y que Pymetal atienda sus principales demandas: aumento del salario y la no supresión de ciertos derechos fundamentales como el contrato relevo y el plus de distancia entre su casa y el trabajo.

" Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para conseguir un convenio digno, pero esperamos un compromiso de llegar a un acuerdo" afirma Cesar Conde de CCOO. Por su parte Luis Diez de UGT " Ojala men podamos llegar a un acuerdo que seria lo ideal, pero viendo como están las posiciones lo vemos complicado, pero por nuestra parte no va a quedar". Por último Fernando Rey de USO " Vamos a ir con talante negociador, por nuestra parte no va a quedar el llegar a un acuerdo.

Los sindicatos CCOO, UGT Y USO mantienen un paro total respaldado por el 95% de los trabajadores.