SCS admite en sus alegaciones a la Intervención algunos "errores" pero niega fraccionamiento de contratos

Benigno Caviedes asegura que el informe provisional no habla de importantes irregularidades sino de un tipo de incidencias habituales en informes anteriores. El gerente del Servicio Cántabro de Salud ha trasladado que han presentado alegaciones explicando que no se han producido fraccionamiento de contratos sino contratos diferentes con funcionalidades distintas. Además afirma que nunca se ha destinado dinero público a la adquisición de bienes, obras o servicios que no se hayan realizado.

Las alegaciones han sido remitidas a la Consejería de Sanidad que debe enviarlo a la Fiscalía por la denuncia presentada por el Partido Popular ante supuestas irregularidades en las contrataciones.