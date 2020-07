Santander suspende definitivamente su Semana Grande

Santander no tendrá fiestas este año. Aunque la alcaldesa llevaba semanas anunciando que si habría actividades culturles en las calles de la capital, finalmente ha decidido cancelar todo. Gema igual asegura que la decisión se ha tomado por "prudencia y responsabilidad" y siempre pensando en la seguridad de los vecinos y visitantes. Sin embargo considera que no es el momento oportuno por los rebrotes que se están viviendo en territorios como Lleida o Aragón, "no vamos a propiciar este tipo de situaciones". Por estas razones las actividades culturales y no festivas que estaban preparadas para realizarse durante los proximos dias en la capital han sido pospuestos para otras fechas. Segun la alcaldesa a pesar de que la situación en Cantabria está controlada y es un destino seguro, "después de hablar con muchos sectores y analizar muchos factores, creemos que lo mejor es no hacer ninguna celebración". Gema Igual considera que se trata de una decisión positiva para el turismo y los negocios de la capital, ya que se evitan aglomeraciones y es más facil mantener la seguridad. "Los hosteleros prefieren hacer caja de manera estable que hacer mucha hoy y tener que cerrar mañana. La seguridad es lo más imporante para todos".

Así que finalmente Santander se quedará por primera vez sin sus Fiesta de Santiago. Tan solo se mantendrán la Feria del Libro instalada en la plaza Alfonso XIII y el Circo de Magia ubicado en el Sardinero. Y es que según Gema Igual se trata de actividades que además de no estár relacionadas con Santiago, son seguras al celebrase en lugares cerrados ,con aforo limitado y con reserva de butaca.