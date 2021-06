Santander y el resto de Cantabria se libran del nivel de alerta 3 pero Sanidad actuará contra el ocio nocturno

Aunque técnicamente Cantabria se encuentra en nivel de riesgo bajo (nivel 1), esta semana aumenta considerablemente el número de municipios que pasan a nivel 2 (riesgo medio). En concreto, hay 16 municipios en naranja en el mapa de riesgo de transmisión por COVID-19, 7 más que la semana pasada.

Se trata de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña, Santa María de Cayón, Colindres, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Bárcena de Cicero, Noja y Arnuero. Los 86 municipios restantes de Cantabria permanecen en riesgo bajo (nivel 1).

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, acompañado del director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, dieron cuenta este martes de la situación epidemiológica en la región y los principales ámbitos de contagio que se están detectando.

“Esta semana no va a haber ningún municipio en nivel 3, no por los datos de incidencia, que son altos, sino por la baja incidencia en mayores de 65 años, que tiene mucho peso, y la buena situación hospitalaria en todos los centros de la región, que contrarrestan los malos datos de incidencia”.

Aun así, Santander, Camargo, Piélagos, El Astillero y Laredo “preocupan especialmente” y que de seguir la evolución actual “no se descarta que la próxima semana alcancen el nivel de riesgo 3”. La Consejería de Sanidad estará muy pendiente de la evolución de todos ellos y se espera que “a lo largo de esta semana sean capaces de revertir la situación”.

La Incidencia Acumulada de casos diagnosticados en 14 días por 100.000 habitantes se situó ayer en Cantabria en 179 casos y la de casos diagnosticados en 7 días por cada 100.000 habitantes en 114 casos, “incidencias ambas de nivel 3 y con tendencia aún creciente”.

En el otro lado de la ecuación, la presión hospitalaria es “muy baja”. De hecho, ha aclarado el consejero, la ocupación de camas de hospitalización convencional está en el 1,9% y no hay ningún paciente ingresado en UCI. Además, la Incidencia Acumulada acumulada en mayores de 65 años tanto a 14 como a 7 días se sitúa, en estos momentos, en un nivel bajo.

Incidencia disparada entre los más jóvenes

El consejero de Sanidad se ha referido a la Incidencia Acumuladade los más jóvenes “que está disparada”, especialmente en el grupo de edad de 20 a 30 años y entre los de 16 a 19 años, “una incidencia altísima”, ha reiterado Miguel Rodríguez. Y, aunque, por el momento no tiene repercusión hospitalaria, “no se trata solo de que la gente no tenga que acudir a los hospitales”, sino que hay que evitar, en la medida de lo posible, que la gente se infecte porque llegará algún momento en que alguna persona con morbilidades conocidas o desconocidas se comprometa seriamente su estado de salud. “Nuestra obligación, además de eludir el colapso sanitario, es poner remedio para evitar que la gente se infecte”, por lo que no se descartan medidas específicas en relación con los ámbitos en los que se producen los contagios como son las reuniones y los locales de ocio nocturno.

Las nuevas medidas correspondientes al nivel de alerta de cada uno de los municipios afectados entrarán en vigor a las 00:00 horas del jueves 1 de julio.

14 establecimientos de ocio nocturno involucrados en varios brotes

Por su parte, Reinhard Wallmann ha señalado que del 8 al 27 de junio la Dirección General de Salud Pública han detectado en Cantabria 357 casos de Covid-19 y 2.097 contactos relacionados con 14 locales de ocio nocturno.

En concreto, constan tres brotes de grandes dimensiones, el primero de ellos con 163 casos, 67 primarios (65 entre clientes y 2 de trabajadores) y 1.000 contactos identificados. El segundo de los brotes vinculado con dos locales de ocio nocturno, que se interrelacionan entre sí, arroja un balance total de 94 casos, 64 primarios (60 de clientes y 4 de trabajadores) y 688 contactos detectados. El tercero y último de los grandes brotes aún está en estudio.

“Alrededor de un 45% de los casos detectados de entre 15 a 25 años han admitido durante el rastreo que han estado en un establecimiento de ocio nocturno”. Según Wallmann, que ha lamentado la poca colaboración de algunos de los locales de ocio nocturno, ha admitido “dificultades en el rastreo de casos” al no disponer de algunos de los listados de los clientes de los establecimientos.

En este sentido, la Consejería de Sanidad quiere insistir en que, para facilitar la pronta detección de casos y las labores de rastreo, ya de por sí difíciles, se recuerda la importancia de que todos los establecimientos de la Comunidad Autónoma dispongan de registros de los clientes que acuden a sus locales. Así, podrán ponerlos a disposición de la autoridad sanitaria cuando lo requieran las labores de rastreo de contactos.