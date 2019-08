Los días 1,2,6,8,13,15,20,22,27 y 29 de Septimbre las trece bases de Ryanir en España se verán afectadas por la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos USO y Sitcpla. La razón el cierre de las bases de Tenerife y Gran Canaria que dejaría en la calle a 200 tripulantes de cabina y 100 pilotos.

En Cantabria 9 de las 13 conexiones que opera la compañia pueden sufrir modificaciones debido a esta convocatoria aunque aún no se han decretado los servicios mínimos. Sólo los vuelos hacia Berlín, Milán, Málaga y Valencia no variarán al no coincidir los horarios con los días de huelga.

1800 trabajadores del aire están convocados a secundar estos diez días de huelga incluidos los pilotos que hasta este miércoles están votando si se unen o no a los paros. Con el cierre de estas dos bases de Ryanair Santander perdería las conexiones con estos destinos.