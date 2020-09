Santander guarda un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de otras dos mujeres.

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido una concentración de un minuto de silencio en repulsa por la muerte de otras dos mujeres, en Santander y Valencia, lo que eleva la cifra a 35 en este 2020.

Se trata de Nancy Paola Reyes, la joven vecina de Ciudad Real que fue asesinada el 22 de agosto en nuestra ciudad y cuyos restos fueron localizados el día 22 de septiembre. Tenía dos hijos menores de edad.

Ayer, el Ministerio de Igualdad, -a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género-, confirmaba que se trataba de un nuevo asesinato machista e incluía a la víctima en la lista oficial.

También durante la concentración se ha recordado a una mujer de 26 años que fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental el pasado 24 de septiembre en Valencia. No tenía hijos menores de edad.

Según los datos aportados por el Ministerio de Igualdad, en ninguno de los dos casos existían denuncias previas por violencia de género.

Tras el minuto de silencio, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado su pesar y solidaridad a las familias, amigos y allegados de ambas mujeres y especialmente a los hijos de Nancy Paola Reyes, ambos menores de edad.

La regidora ha agradecido la presencia en este acto de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, y de los miembros de la Corporación municipal y ha recordado que siempre que hay una víctima por violencia de género el Ayuntamiento de Santander convoca un minuto de silencio, respondiendo a un acuerdo del Pleno municipal.

Igual ha vuelto a rechazar este tipo de violencia tajantemente y ha asegurado que “tenemos la obligación moral de arrinconar socialmente a los agresores y la responsabilidad de ayudar a las víctimas a romper el silencio”.

“No debemos tolerar la violencia de género y no debemos dejar que llegue a producirse un asesinato, pero, no obstante, si sucede lo seguiremos lamentando con esta concentración simbólica”, ha remarcado.

Por su parte. la Delegada del Gobierno en Cantabria Ainoa Quiñones , ha hecho un llamamiento a la sociedad para “luchar unidos contra los machistas y asesinos” para “parar” “la lacra de la violencia de género” que “está matando a las mujeres”.