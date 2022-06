Santander celebra su patrona con ganas pero con poco público al no ser festivo

Con menos peregrinos que otros años, Santander ha recuperado este seis de junio su tradicional procesión desde la parroquia de San Román hasta la ermita de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad. Es un día agridulce, ha dicho la alcaldesa de la ciudad Gema Igual. “Es un gran día porque hemos recuperado la procesión dos años después pero no lo es tanto porque al no ser festivo, la afluencia de público es muy limitada”. En este sentido, Igual ha dado un pequeño tirón de orejas al Gobierno Regional por no declarar festivo este 6 de junio. “Lo volveremos a pedir como lo hacemos siempre. Que el Gobierno de Cantabria declare festivo regional el 25 de julio y así pueda también declarar festivo el día de nuestra patrona”. La alcaldesa ha recordado que la Virgen del Mar es la patrona de la ciudad desde hace 43 años y está vinculada a la historia de la ciudad desde hace más de 700 años.

Igual ha agradecido a la Hermandad el esfuerzo y cariño puesto en la organización de los actos de este año que han comenzado con un pequeño responso oficiado por el Obispo de la Diócesis, Manuel Sánchez Monge, y la posterior peregrinación hasta la ermita.





En la peregrinación, además de la alcaldesa, varios concejales de la corporación, la consejera de educación del Gobierno de Cantabria, Marina Lombó, la delegada del gobierno, Ainoa Quiñones y diferentes representantes de la Guardia Civil y el Ejército. El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha acudido a la celebración religiosa en la ermita de la patrona, celebración presidida por el Obispo.

La alcaldesa de la ciudad ha aprovechado la celebración de la patrona para pedirle a la Virgen “salud, dinero y amor” para los santanderinos. Tras dos años de pandemia, lo de pedir salud es obligado. Dinero que se traduce en que “ la economía reflote, que Santander sea una ciudad en la que no haya desigualdades económicas, que quienes peor lo están pasando vean una salida al final del túnel” ha dicho Igual a las puertas de la parroquia de San Román. “Amor para que la gente sea feliz y puedan disfrutar de una ciudad maravillosa”.