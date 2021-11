Sanidad estudia restricciones a los no vacunados:"Es para empujarles a que lo hagan; hablamos de salud global"

Tristemente ha fallecido una mujer de 87 años en el hospital de Laredo por COVID, tras más de 2 semanas sin muertes derivadas del coronavirus en Cantabria, con lo que ya son 618 las víctimas en nuestra región. De este y otros asuntos ha tratado en Cope Cantabria el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, donde ha vuelto a insistir en la importancia de la vacunación.

El consejero reitera que las medidas higiénicas y de distancia son fundamentales para prevenir contagios, que si se ha recibido la pauta completa los efectos de un posible contagio no deberían ser muy graves, pero sobre todo ha querido señalar a los que han decidido no vacunarse que están cometiendo un grave error. “Con los datos encima de la mesa, la gente que no está vacunada se lo tiene que pensar, porque ahora mismo la pandemia que viene de Europa es en los no vacunados. Desde luego, si yo no estuviera vacunado, me lo pensaría... Luego se lo podrían transmitir a los que están vacunados, pero hay que intentar convencerles que al final es bueno para todos, no solo para ellos, que se vacunen porque estamos hablando de un problema de salud colectiva”.





MEDIDAS RESTRICTIVAS :

Por ley no se puede obligar a la gente a vacunarse, pero Rodríguez no descarta tomar medidas restrictivas con estas personas, como por ejemplo requerir el pasaporte covid para acceder a comercios o establecimientos hosteleros: “Lo estamos pensando. Tenemos que reflexionar sobre ello, la influencia potencial que podría tener esta medida, tendríamos que solicitar autorización a la jurisdicción administrativa, pero sí es una cosa que tenemos en mente; más que como una medida limitativa de derechos, tendríamos que verlo como una medida para empujar a la gente a que se vacune”.

Respecto a la vacunación de los niños en Cantabria, ha calculado que podrían empezar a recibirla en diciembre o enero de 2022.









PROTOCOLO PARA LOS ADMINISTRATIVOS :

Además, Miguel Rodríguez ha confirmado la noticia adelantada por Cope Cantabria este domingo, respecto al protocolo que se va a implantar en los servicios cántabros de salud, donde los administrativos deberán decidir , tras escuchar la patología o molestia del paciente, si le deriva a una consulta presencial o telefónica con el médico o especialista: “Es un documento que estaba encima de la mesa antes de que llegara la pandemia. Y esto no implica tener que quitar trabajo a nadie; por suerte o por desgracia hay trabajo para todos... En Cantabria y en España tenemos una especial 'mediquitis', si se me permite la expresión, no todo lo tiene que ver el médico".

Ante la pregunta de si un administrativo se podría negar a tomar esta delicada decisión, el consejero se muestra tajante: “ No, no se puede negar porque es parte de su trabajo ”. Rodríguez pone como ejemplo el sistema que se lleva a cabo en Galicia, con aceptación y buenos resultados, que podría trasladarse a los centros de salud en Cantabria: “Se trata de un algoritmo. Lo que va a hacer el recoger una serie de información, va rellenando ese algoritmo informático, y al final ese algoritmo le va a indicar si tiene que dirigirle a la enfermera o al médico”.

Respecto al uso y conocimiento de datos y situaciones personales, el consejero indicó que “el administrativo tiene el mismo secreto profesional que los médicos, por lo que no se compartirán o se hará uso bajo ningún concepto de esos datos”.