¿Sabes qué hacer si tu vuelo ha sido cancelado? ¿A quién reclamar y a cuánto ascendería la indemnización?

La compañía de bajo coste Ryanair ha iniciado una huelga de tripulantes de cabina, situación que afectará a vuelos procedentes de diversos destinos, entre ellos Santander, y a miles de usuarios. Por ejemplo, este viernes 24 de junio se ha cancelado el vuelo procedente de Bruselas a las 18:35 con destino el Seve Ballesteros, y el posterior regreso desde el aeropuerto cántabro a Bruselas Charleroi a las 20:50 horas.

Enrique Solís, abogado de la Unión de Consumidores de Cantabria, ha dado las claves en Cope Cantabria para reclamar tus derechos si eres uno de los afectados por estas cancelaciones: "En primer lugar, aunque sepamos todos que la huelga es firme y que seguramente el vuelo no se vaya a producir, debes acudir al aeropuerto como si no pasase nada, no quedarte en casa. Después ver la situación que se produce en el aeropuerto; si no se produce el vuelo hay que pedir la hoja de reclamaciones, comentando qué ha pasado y qué vas a reclamar".

"En principio, al no haber un preaviso a los pasajeros de 15 días, tenemos por ley cada uno derecho a 250 euros básicos de indemnizacion. Luego a partir de ahí también puedes reclamar daños y perjuicios, como los gastos de hotel, de transporte, la cancelacion de un transporte alquilado en destino... Esas circunstancias, siempre y cuando lo tengas bien documentado, sí pueden ser objeto de reclamación".

OFRECIMIENTO DE ALTERNATIVAS :

¿Qué es lo que sucede si la compañía aérea nos da una alternativa a la cancelación del vuelo, como esperar unas horas a otro vuelo o tomar un transporte alternativo con el que, lógicamente, tardarías muchas más horas en llegar a tu destino? Solís reconoce que la indemnización básica de 250 euros "se iría rebajando hasta posiblemente la mitad, porque también tienen la obligación de, si no avisan de la cancelación con esas dos semanas de tiempo, ofrecerte un transporte alternativo, o conexiones alternativas, o que en el aeropuerto de destino te den también un alojamiento".

Los pasos a seguir, en cuanto a plazos y lugar de reclamación, son claros: "En primer lugar hay que pedir la hoja de reclamaciones en el aeropuerto, tienen obligación de dártela. Si no te la quieren dar por lo que sea, o porque te dicen que no disponen de ella, puedes llamar a la policía local para interponer una denuncia. Luego, después del viaje, o si no viajas cuando el follón haya terminado, puedes iniciar las reclamaciones ante una oficina municipal que maneje este tipo de casos, o una asociación como la nuestra, o a título particular"

. Puedes escuchar la entrevista a Enrique Solís pinchando debajo de la fotografía .