Revilla: Lo tengo que dejar

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla reconoce en esta entrevista a La Tarde en Cantabria que “ no sería lógico que me volviera a presentar. Yo ya no tendría que estar en esto pero uno tiene una responsabilidad y una vocación que mientras esté estaré hasta el final dedicado al Gobierno de Cantabria “. Asegura Revilla que en el partido hay muchísima gente preparada para dirigir el PRC y para ser presidente del gobierno, hombres y mujeres pero “ también es verdad que por alguna circustancia yo tengo un plus de votos que adicciono al conjunto del partido”.

Miguel Ángel Revilla que combina desde hace años su faceta de Presidente con la de escritor, está apunto de presentar su próximo libro que llevará como título “ ¿ Por qué no nos queremos ? ” Un libro en el que Revilla da las claves para entender cómo nos valoramos tan poco los españoles. “ Tenemos un país en el que sí hay muchas cosas que escandalizan a la gente. Al lado de cosas positivas como nuestra historia, nuestra cultura, nuestras expectativas de vida hay otras como la partitocracia, la corrupción sin castigo..han hecho un daño terrible. Al final lo que hago es una llamada a que nos valoremos”.

El Presidente de Cantabria desvela en la entrevista que todos los libros los escribe a mano presumiendo de tener una buena caligrafía. “Los de mi generación estudiamos caligrafía en el colegio y eso se nota. En las firmas de libros me dicen los lectores que tengo muy buena letra y eso se lo debo a mimadre que era maestra”.

Miguel Ángel Revilla aprovecha durante la conversación a pedir calma a la ciudadanía ante los casos de coronavirus que se van diagnosticando aunque reconoce que si la situación se prolonga mucho en el tiempo puede originarse un verdadero crack económico.