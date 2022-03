Revilla en 'La Tarde': "Pediré a Sánchez que vaya a Europa. Es insostenible el coste de la energía"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para reflexionar sobre múltiples asuntos. Entre ellos,destaca su repaso a su trayectoria política, su relación con Feijóo y la petición que le hará a Sánchez en la próxima Conferencia de Presidentes.

"Son muchísimos años los que tengo y ha habido de todo, pero yo creo que es una trayectoria de la que me siento orgulloso. Allá por los años 75 yo era un triunfador de la vida civil. Yo tenía mi barquito, mis fines de semana y lo dejé todo. No para ser presidente, eso no lo llegué a soñar nunca. Pero era un momento en el que estaba en juego si Cantabria recuperaba el nombre y era una autonomía o no y dije: 'yo creo que lanzarme a pregonar que este es el camino'. Y hoy, nos llamamos Cantabria y nos sentimos orgullosos de ser cántabros y españoles", ha afirmado.

Respecto a su relación con Feijóo, ha asegurado que tiene muy buen trato con él porque "las relaciones personales son muy importantes a la hora de acuerdo. Yo creo más en las personas que en las siglas. Con Feijóo me entiendo en un 90% de cosas. Él es un hombre de talante negociador y no sé cómo va a digerir el pacto entre PP y Vox en Castilla y León".

Revilla cuando habla de Cantabria no sabe si exagera pero, ironizaba, "le pongo un IVA de suplemento aunque cuando vienen visitantes por aquí me dicen que me quedo corto con las palabras que difundo sobre mi tierra".

Sobre la Conferencia de Presidentes, ha indicado que pedirá a Sánchez (sobre el incremento del precio de la energía y la gasolina) "que vaya a Europa y lo mismo que se ha hecho con la pandemia habilitando fondos pues tiene que suplementar ayudas extraordinarias hasta que esto se recomponga. A estos costes, no se puede vender nada ni producir nada. Es insostenible el coste de la energía".