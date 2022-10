Revilla: "Si no soy candidato se podría dar una coalición de PP y VOX en el Gobierno de Cantabria"

Miguel Ángel Revilla ha confirmado que será candidato por última vez a la presidencia del Gobierno por el Partido Regionalista de Cantabria.

Este miércoles ha asegurado en Cope que se siente bien de salud, a pesar de cumplir 80 años en enero, y que su partido saldrá en 2023 con la intención de volver a ganar las elecciones. Revilla ha insistido en que su sucesión será ordenada pero que todavía no ha llegado el momento de poner un candidato alternativo.

El congreso del PRC previsto para el día 20 de noviembre le confirmará de nuevo como secretario general del partido y candidato a la presidencia en las elecciones del 2023. Revilla asegura que repite como candidato porque se lo ha pedido su partido.

"Estando bien de cabeza no me puedo resistir a la petición unánime que me hace el partido. Mi presencia puede ser determinante para volver a ganar las elecciones, que es a lo que aspiramos".

Revilla reconoce que su candidatura supone un impulso para el partido y puede "evitar un pacto de PP y Vox en Cantabria". Eso sí, si tiene que salir del Gobierno no dejará la política y aguantará toda la legislatura en la oposición.

"Que salvo que la salud me lo impida, voy a estar los cuatro años, para disipar la duda de que pueda presentarme a las elecciones y dejar a otra persona gobernando. Estaré los 4 años y si no gano las elecciones me iré a la oposición toda la legislatura como ya hice en 2011".

Futuros pactos

El Presidente regional ha asegurado que su pacto de gobierno con el PSOE es estable, pero después de las elecciones no le va a cerrar las puertas a nadie excepto a Vox "por su concepto de la España de las autonomías".

Por último preguntado por el escenario político que prevé tras las elecciones de mayo, Revilla cree que solo habrá 4 partidos con representación en el parlamento regional, que son PRC, PP, PSOE y VOX dejando fuera a Ciudadanos que en la actualidad tiene 2 diputados regionales.