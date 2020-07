Revilla pedirá a Sánchez 500 millones de los fondos europeos

El Presidente del Gobierno Miguel Ángel Revilla acudirá a la Conferencia de Presidentes Autonómicos con la intención de pedir a Pedro Sánchez 500 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria. “Puede ser a través de préstamos o como ayuda directa, pero es la estimación de lo que le va a costar a Cantabria esta situación entre lo que hemos gastado y lo que vamos a dejar de ingresar” ha dicho Revilla.

Espera el Presidente cántabro que en esta ocasión el reparto de los fondos europeos no atienda a criterios de población sino a los de coste de los servicios prestados “la reunión va a ser un mar de lágrimas donde todos vamos a pelear por lo nuestro” ha asegurado Miguel Ángel Revilla en esta entrevista concedida a Cope Cantabria.

Revilla ha resaltado también la importancia que para la Comunidad puede tener la visita de sus Majestades los Reyes el miércoles. Visita que Cantabria ha querido sirva de apoyo al sector primario como muestra de agradecimiento por el trabajo realizado durante estos meses pasados.

El Presidente de la Comunidad ha vuelto a lanzar un mensaje de prudencia a la población “sobre todo a los jóvenes” para que respeten las medidas higiénico sanitarias y entiendan la importancia de divertirse con cabeza,evitando reuniones multitudinarias para prevenir contagios. En este sentido, Revilla es consciente del malestar de los empresarios hosteleros del ocio nocturno pero les recuerda que “sigo las normas que se dictan desde la Dirección de Salud Pública. Entiendo que ellos me pidan cerrar más tarde, pero también me encuentro con gente que me pide que se cierre antes. Yo sigo lo que me dictan los profesionales sanitarios". Hace unos día fue la obligación de utilizar las mascarillas, hoy es cerrar a las dos los locales de hostelería, igual dentro de 15 días es cerrar del todo, ha asegurado Miguel Ángel Revilla.